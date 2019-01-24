В Индии открыто предприятие по производству современной и перспективной боевой техники для СВ

ЦАМТО, 23 января. Премьер-министр Индии Нарендра Моди 19 января принял участие в открытии предприятия по сборке (на первом этапе) 155/52-мм САУ K-9 Vajra (Vajra-Tracked Self Propelled Guns) разработки южнокорейской компании Hanwha Techwin.

Как сообщает DNA India, производственный комплекс Larsen and Toubro Armoured Systems Complex (ASC), расположенный в Хазире (город и перевалочный порт в районе Сурат в штате Гуджарат), является первым в Индии крупным военным промышленным предприятием в частном секторе.

В дальнейшем комплекс ASC будет задействован в производстве и других современных бронированных платформ по таким программам как "Перспективная боевая машина пехоты" (Future Infantry Combat Vehicles – FICV) и "Перспективная многоцелевая боевая машина" (Future Ready Combat Vehicles – FRCV; имеется ввиду танк следующего поколения).

Напомним, что в 2015 году Министерство обороны Индии по результатам объявленного в январе 2011 года тендера выбрало индийскую компанию Larsen & Toubro поставщиком новых 155-мм самоходных гусеничных САУ для СВ страны. На конкурсе L&T совместно с Hanwha Techwin предложили адаптированную под индийские требования СГ K-9 "Тандер", получившую обозначение K-9 Vajra.

Комитет по безопасности правительства Индии одобрил покупку 100 гаубиц K-9 Vajra в марте 2017 года. В апреле 2017 года Larsen & Toubro заключила с Hanwha Techwin соглашение, оговаривающие условия производства K-9.

Larsen & Toubro 12 мая 2017 года подписала с Министерством обороны Индии контракт на поставку 100 ед. 155-мм/52 самоходных гаубиц K-9 Vajra стоимостью 45 млрд. инд. рупий (700 млн. долл.). Соглашение предусматривает поставку 100 установок в течение 42 месяцев, а также сопутствующий пакет обслуживания, в т.ч. передачу технологий обслуживания гаубиц в течение срока их эксплуатации.

Первые 10 установок были произведены на мощностях в Республике Корея. Оставшиеся СГ K-9 будут производиться СП L&T и Hanwha Techwin на новом предприятии в Хазире, оснащенном современной испытательной трассой и обеспечивающем возможность сборки, испытаний и сертификации K-9 Vajra. Доля индийских комплектующих в составе установки составит около 50%, что освобождает предприятие от реализации офсетной программы в размере 30% стоимости контракта. L&T будет отвечать за обслуживание K-9 Vajra СВ Индии в течение следующих нескольких десятилетий.

Оставшиеся 90 СГ должны быть поставлены СВ Индии к ноябрю 2020 года, а первый полк, укомплектованный K-9, будет боеготов к июлю 2019 года.

Министерство обороны Индии объявило о состоявшейся официальной церемонии принятия на вооружение СВ страны первой партии из 10 ед. 155/52-мм самоходных гаубиц K-9 Vajra 9 ноября 2018 года на артиллерийском стрельбище в Деолали (в западной Индии). Тогда же было заявлено, что оставшиеся 90 САУ СП L&T и Hanwha Techwin планирует поставить с опережением графика в течение следующих 22 месяцев.