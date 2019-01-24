На Бурейском водохранилище для наблюдения подрывов используются БЛА

ЦАМТО, 23 января. Для проведения разведки района при проведении взрывных работ на Бурейском водохранилище развернут и используется беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Использование беспилотного летательного аппарата позволяет в режиме реального времени наблюдать за происходящим в районе схода горных пород, правильно оценивать обстановку и своевременно принимать решение. В ходе работы "Орлан-10" инженеры оценивают масштабы на направление работы, корректируют действия саперов по закладке зарядов для достижения наилучшего результата при проведении подрывов.

Специалисты продолжают установку и подрывы кумулятивных зарядов на участке затора для проведения подготовки новых шурфов.

Ранее был проведен подрыв первого слоя скальной породы с применением сосредоточенных зарядов общей массой 10 тонн, что позволило пробить затор на 3,5 метра в глубину, 120 метров в длину и 30 метров в ширину.

Всего с начала работ в район Бурейского водохранилища для восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища вертолетами армейской Ми-8 и Ми-26 доставлено более 190 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ. Созданы запасы инженерных боеприпасов, в том числе более 2500 кумулятивных.

Кумулятивные заряды, весом более 60 кг каждый, доставляются к месту подрыва с помощью снегоходов "Буран" по заранее разведанному маршруту.

В районе выполнения задач развернут полевой лагерь на 100 человек. На территории полевого лагеря оборудована и используется станция добычи и фильтрации воды, столовая, медицинский пункт, хлебопекарня. Ежедневно проводится помывка личного состава с использованием мобильного душевого модуля, осуществляется банно-прачечное обслуживание.

Всего к выполнению задач привлекается более 440 человек, 15 единиц военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Работы ведутся в сложных климатических условиях при низких температурах (-30 град. С), высокой влажности, сильным порывистым ветром. В районе обвала сложный рельеф местности и отсутствуют автомобильные дороги.

11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.