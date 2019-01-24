На судостроительном заводе в Рыбинске заложено малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин"

ЦАМТО, 23 января. На судостроительном предприятии "Вымпел" (г.Рыбинск) 22 января. состоялась торжественная церемония закладки пятого малого гидрографического судна проекта 19910 для ВМФ России.

На церемонии был зачитан Приказ главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева о присвоении судну имени "Яков Лапушкин" – в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Лапушкина Якова Яковлевича.

По оценке Главного командования ВМФ, строительство гидрографических судов нового поколения 19910 – это ощутимый качественный шаг вперед в вопросах оснащения гидрографической службы ВМФ. Тактико-технические данные судна проекта 19910 "Яков Лапушкин" позволят проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а улучшенный ледовый класс конструкции корпуса дает возможность работать военным гидрографам в сложной ледовой обстановке. Согласно государственному контракту "Вымпел" должен передать судно заказчику в 2022 году. Планируется, что МГС "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота.

В церемонии приняли участие представители Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, Департамента гособоронзаказа Минобороны РФ, Администрации г. Рыбинск, представители гидрографической службы Балтийского флота, кораблестроительной отрасли, ветераны гидрографической службы Военно-морского флота, директор АО "ССЗ "Вымпел" Олег Гончаров, внуки начальника гидрографического управления ВМФ СССР Якова Лапушкина, в честь которого и названо судно. Гостями торжественной закладки стали члены клуба юных моряков.

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров гидрографической службы ВМФ. Включение в состав ВМФ малых гидрографических судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

В постройке находятся два судна проекта 19910 со сроком сдачи ВМФ в 2019 году – "Николай Скосырев", строящееся на предприятии "Вымпел", и "Александр Рогоцкий", строящееся на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской Революции" (г.Благовещенск) для Северного и Тихоокеанского флотов, соответственно.

Справочно:

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи:

- постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов;

- обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО);

- выполнение гидрографических работ;

- перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.