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24.01.2019
ЦАМТО

На судостроительном заводе в Рыбинске заложено малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин"

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Логотип КБ Вымпел
Логотип ОАО КБ по проектированию судов «Вымпел».
Источник изображения: https://www.korabel.ru/

ЦАМТО, 23 января. На судостроительном предприятии "Вымпел" (г.Рыбинск) 22 января. состоялась торжественная церемония закладки пятого малого гидрографического судна проекта 19910 для ВМФ России.

На церемонии был зачитан Приказ главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала Владимира Королева о присвоении судну имени "Яков Лапушкин" – в честь заслуженного гидрографа, начальника Гидрографического управления Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны контр-адмирала Лапушкина Якова Яковлевича.

По оценке Главного командования ВМФ, строительство гидрографических судов нового поколения 19910 – это ощутимый качественный шаг вперед в вопросах оснащения гидрографической службы ВМФ. Тактико-технические данные судна проекта 19910 "Яков Лапушкин" позволят проводить гидрографические исследования на удалении более 3000 миль от пунктов базирования, а улучшенный ледовый класс конструкции корпуса дает возможность работать военным гидрографам в сложной ледовой обстановке. Согласно государственному контракту "Вымпел" должен передать судно заказчику в 2022 году. Планируется, что МГС "Яков Лапушкин" войдет в состав Балтийского флота.

В церемонии приняли участие представители Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, Главного командования ВМФ России, Департамента гособоронзаказа Минобороны РФ, Администрации г. Рыбинск, представители гидрографической службы Балтийского флота, кораблестроительной отрасли, ветераны гидрографической службы Военно-морского флота, директор АО "ССЗ "Вымпел" Олег Гончаров, внуки начальника гидрографического управления ВМФ СССР Якова Лапушкина, в честь которого и названо судно. Гостями торжественной закладки стали члены клуба юных моряков.

Малое гидрографическое судно "Яков Лапушкин" будет оснащено самыми современными техническими средствами для гидрографических исследований и займет достойное место в линейке гидрографических судов и катеров гидрографической службы ВМФ. Включение в состав ВМФ малых гидрографических судов проекта 19910 позволит повысить эффективность навигационно-гидрографического обеспечения действий сил флота и общего мореплавания.

В постройке находятся два судна проекта 19910 со сроком сдачи ВМФ в 2019 году – "Николай Скосырев", строящееся на предприятии "Вымпел", и "Александр Рогоцкий", строящееся на АО "Судостроительный завод имени Октябрьской Революции" (г.Благовещенск) для Северного и Тихоокеанского флотов, соответственно.

Справочно:

Малое гидрографическое судно проекта 19910 предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей.

Основные задачи:

- постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов;

- обслуживание (осмотр, перезарядка и ремонт) береговых и плавучих средств навигационного оборудования (СНО);

- выполнение гидрографических работ;

- перевозка различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования СНО и гидрографических подразделений на необорудованном побережье, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

23.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Вымпел СЗ
Минoбороны РФ
Проекты
19910
БФ
Гособоронзаказ
ТОФ
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