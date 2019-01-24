В Военно-воздушной академии пройдет отбор инновационных проектов для участия в МВТФ "Армия-2019"

На международной выставке "День инноваций Министерства обороны России - 2015" на базе Конгрессно-выставочного центра ВС РФ в Кубинке.

ЦАМТО, 23 января. В Воронеже в Военно-воздушной академии стартовал "День инноваций", на котором научные и образовательные организации ВУЗа впервые представят свои новейшие и перспективные разработки.

В ходе мероприятия будут продемонстрированы станция радиоразведки на беспилотном вертолете для обнаружения и определения координат радиосредств, магнитометрическая система локальной навигации для определения линейных и угловых координат подвижного объекта в зоне действия маяка, устройство активной защиты самолета, используемое для защиты от поражения управляемыми ракетами класса "земля-воздух" и "воздух-воздух" с оптическими головками самонаведения, и многие другие экспонаты. Всего будет выставлено для показа более 20 новейших инновационных проектов.

Представленные на выставке экземпляры демонстрируют достижения по основным направлениям научной деятельности ВУЗа в области совершенствования и развития БПЛА и робототехники, авиационного и радиоэлектронного оборудования, систем гидрометеорологического и инженерно-технического обеспечения полетов, информационных технологий и др.

"День инноваций" в Военно-воздушной академии проводится в интересах оценки наиболее перспективных проектов и определения приоритетных направлений его реализации, отбора проектов для совершенствования учебно-лабораторной базы, модернизации и развития вооружения и техники, а также реализации научных идей.

Специальная комиссия во главе с начальником академии генерал-полковником Геннадием Зибровым определит победителей выставки, которые представят свои наработки в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019", Московского международного салона изобретений и инновационных технологий "Архимед", Международной выставки средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех" и других площадках, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.