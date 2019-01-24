Более 11 тыс. военнослужащих ЮВО вступили в борьбу за участие в АрМИ-2019

Отбор лучших проходит на 35 полигонах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 января. /ТАСС/. Свыше 500 экипажей и команд из воинских частей Южного военного округа стали участниками стартовавшего на юге РФ первого этапа Армейских международных игр (АрМИ)-2019. Об этом сообщил командующий войсками округа Александр Дворников.

"Более 11,5 тыс. военнослужащих из 270 воинских частей принимают участие в начальном отборочном этапе АрМИ-2019", - цитируют Дворникова в среду в пресс-службе округа.

Он уточнил, что отбор лучших по профессии среди более 500 экипажей (расчетов, отделений) проходит на 35 полигонах. При этом в нынешнем году в конкурсах "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск" (соревнование на боевых машинах пехоты) участвуют женские экипажи.

В пресс-службе уточнили, что традиционно конкурсы АрМИ пройдут в пять этапов. Итоги первого этапа объявят в начале февраля, в марте выберут лучших участников в объединениях, а в апреле, на третьем отборочном этапе, пройдут зрелищные армейские турниры на окружном уровне.

В июне - июле лучшие военнослужащие отправятся защищать честь ЮВО на всеармейских соревнованиях, а за главными состязаниями зрители будут наблюдать с 3 по 17 августа в ходе международного этапа.

В ходе Армейских международных игр-2019 планируется провести 31 международный конкурс на территории 11 стран. Приглашения от Министерства обороны РФ и военных ведомств стран-соорганизаторов конкурсов направлены в 86 государств мира.