Минобороны представит военным атташе ракету 9М729 комплекса "Искандер-М"

В ходе брифинга ведомство расскажет об устройстве образца вооружения и его тактико-технических характеристиках

КУБИНКА /Московская область/, 23 января. /ТАСС/. Минобороны России сообщило в среду, что представит для иностранных военных атташе ракету 9М729 оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", расскажет о ее устройстве и тактико-технических характеристиках.

"Сегодня на базе конгрессно-выставочного центра военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Минобороны России в рамках добровольной транспарентности организует специальный брифинг и показ по ракете 9М729, в котором примут участие иностранные военные атташе", - сказали в Минобороны.

"В ходе брифинга участникам мероприятия впервые будет продемонстрировано изделие (крылатая ракета 9М729 оперативно-тактическогоракетного комплекса "Искандер-М"), а также представлена информация об устройстве образца вооружения и его тактико-технических характеристиках", - уточнили в министерстве

Минобороны России в ходе брифинга представит начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский.

По данным военного ведомства, в освещении брифинга примут участие около 250 журналистов, в том числе свыше 100 представителей зарубежных средств массовой информации.