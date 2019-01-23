Специалисты в понедельник снова попробуют взять под контроль спутник "Спектр-Р"

Москва. 20 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Очередная попытка восстановить канал управления космическим аппаратом (КА) "Спектр-Р" будет совершена в понедельник.

Предыдущий сеанс связи в минувшую среду не дал результатов, сообщил ранее "Интерфаксу" советник главы "Роскосмоса" по науке Александр Блошенко.

"НПО им.Лавочкина и РКС провели специализированные сеансы со станции Медвежьи Озера по КА "Спектр-Р". К сожалению, результат отрицательный", - сказал А.Блошенко в среду 16 января.

"Дальнейшие действия - повторить сегодняшнюю программу, но в понедельник, когда дальность до КА будет минимальной", - отметил он. А.Блошенко уточнил, что в среду дальность спутника от Земли составляла около 300 тысяч километров.

Ранее он заявлял агентству, что в "Роскосмосе" не рассматривают ситуацию со спутником как форс-мажор.

"Спутник после завершения гарантированного срока работы не стали сводить с орбиты, дали аппарату доработать до конца. Мы не воспринимаем произошедшее как какой-то инцидент или экстренную ситуацию", - сказал А.Блошенко в понедельник.

Он напомнил, что космический аппарат превысил в 2,5 раза срок гарантированного существования.

"Результаты этой миссии мы учитываем в работе следующего телескопа "Спектр-РГ", запуск которого у нас запланирован на апрель этого года", - отметил А.Блошенко.

Российский космический аппарат "Спектр-Р" утром 10 января перестал выходить на связь, сообщил руководитель научной программы "Радиоастрон" Юрий Ковалев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что специалисты НПО им Лавочкина будут продолжать попытки выйти на связь со спутником до тех пор, пока от него исходит сигнал, свидетельствующий о том, что он продолжает функционировать.

Шансы на восстановление работоспособности "Спектр-Р" есть, но аппарат значительно превысил свой срок службы, заявил "Интерфаксу" зампред Совета РАН по космосу, директор Института космических исследований РАН академик Лев Зеленый.

В "Роскосмосе" ранее сообщили "Интерфаксу", что гарантийный срок службы аппарата давно истек.

"Спектр-Р" был запущен в 2011 году. Гарантийный срок активного существования истек в 2014 году, после чего КА продолжает решать целевые задачи", - сказали в пресс-службе.

Аппарат "Спектр-Р" разработан в НПО им. Лавочкина и является космической составляющей международного проекта "Радиоастрон". Цель проекта - проведение фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра. Наблюдения проводятся с помощью наземных радиотелескопов (более 40) и орбитальной обсерватории "Спектр-Р".