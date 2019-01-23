Замглавы Минобороны обсудил с послом Шри-Ланки военное сотрудничество
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Шри-Ланки в России двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать второго января заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации доктором Даяном Джаятиллекой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.
22.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости
loading...