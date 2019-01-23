Замглавы Минобороны обсудил с послом Шри-Ланки военное сотрудничество

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Шри-Ланки в России двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать второго января заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации доктором Даяном Джаятиллекой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.