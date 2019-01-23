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23.01.2019
РИА Новости

Замглавы Минобороны обсудил с послом Шри-Ланки военное сотрудничество

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Флаг на здании министерства обороны РФ
Флаг на здании министерства обороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин обсудил с послом Шри-Ланки в России двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество, сообщает Минобороны РФ.

"Двадцать второго января заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провёл встречу с чрезвычайным и полномочным послом Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка в Российской Федерации доктором Даяном Джаятиллекой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также перспективы их дальнейшего развития.

22.01.2019
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Страны
Россия
Шри-Ланка
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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