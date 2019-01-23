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23.01.2019
Военное обозрение

ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"

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Малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи"
Церемония подъёма Военно-морского флага Российской Федерации и ввода в строй Балтийского флота ВМФ России головного малого ракетного корабля проекта 22800 "Мытищи" (бывший "Ураган") постройки АО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла". Балтийск, 17.12.2018.
Источник изображения: Министерство обороны России

Российские военный флот получит на вооружение облегченную версию гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", сообщают Известия.

В Главкомате ВМФ газете рассказали, что технические требования к новой ракете уже сформированы. Их "миниатюрность" не сильно скажется на основных характеристиках.

В первую очередь облегченными "Цирконами" планируется вооружить МРК проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М".

Отмечается, что гиперзвуковые ПКР "Циркон" являются принципиально новыми боеприпасами, которое хоть и относится к неядерным системам, но приближается к ним по своей мощи. От предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей за счет большой скорости и мощной боевой части. Энергия взрыва способна отправить на дно даже большие боевые корабли типа авианосцев.

Согласно открытой информации, ракета достигает скорости в 5-10 Махов и поражает цели на дистанции до 500 км. (Предельная скорость современных противоракет составляет около 2,5 Махов).

"Циркон" также может поражать наземные цели с заранее известными координатами.

Изначально ракеты "Циркон" предполагалось устанавливать на атомные крейсера, фрегаты и атомные подлодки. Появление же легких ракет позволяет вооружить ими МРК и ДЭПЛ, отметил эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, "малогабаритный" "Циркон", скорее всего, будет иметь тот же самый двигатель, но получит чуть меньшую боеголовку, запас топлива и ряд конструктивных элементов. Вероятно, модифицируют и стартовый ускоритель – на "большой" ракете он очень мощный.

Легкий "Циркон" нужен, чтобы новыми ракетами быстро насытить флот: программа строительства крупных кораблей пробуксовывает, а МРК строится в течение 2-3 лет, к тому же он станет более дешевым носителем для ракеты, полагает эксперт Дмитрий Болтенков.

22.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
21631 Буян-М
22800 МРК
Авианосец
ГЗЛА
Ядерный щит
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