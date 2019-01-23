ВМФ России получит облегчённый вариант "Циркона"

Российские военный флот получит на вооружение облегченную версию гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон", сообщают Известия.

В Главкомате ВМФ газете рассказали, что технические требования к новой ракете уже сформированы. Их "миниатюрность" не сильно скажется на основных характеристиках.

В первую очередь облегченными "Цирконами" планируется вооружить МРК проекта 22800 "Каракурт" и проекта 21631 "Буян-М".

Отмечается, что гиперзвуковые ПКР "Циркон" являются принципиально новыми боеприпасами, которое хоть и относится к неядерным системам, но приближается к ним по своей мощи. От предыдущих поколений они отличаются возросшей вероятностью поражения целей за счет большой скорости и мощной боевой части. Энергия взрыва способна отправить на дно даже большие боевые корабли типа авианосцев.

Согласно открытой информации, ракета достигает скорости в 5-10 Махов и поражает цели на дистанции до 500 км. (Предельная скорость современных противоракет составляет около 2,5 Махов).

"Циркон" также может поражать наземные цели с заранее известными координатами.

Изначально ракеты "Циркон" предполагалось устанавливать на атомные крейсера, фрегаты и атомные подлодки. Появление же легких ракет позволяет вооружить ими МРК и ДЭПЛ, отметил эксперт Дмитрий Корнев.

По его словам, "малогабаритный" "Циркон", скорее всего, будет иметь тот же самый двигатель, но получит чуть меньшую боеголовку, запас топлива и ряд конструктивных элементов. Вероятно, модифицируют и стартовый ускоритель – на "большой" ракете он очень мощный.

Легкий "Циркон" нужен, чтобы новыми ракетами быстро насытить флот: программа строительства крупных кораблей пробуксовывает, а МРК строится в течение 2-3 лет, к тому же он станет более дешевым носителем для ракеты, полагает эксперт Дмитрий Болтенков.