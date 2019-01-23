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23.01.2019
ЦАМТО

Российские военные обнаружили схрон с оружием боевиков в провинции Дераа

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Война в Сирии
Война в Сирии.
Источник изображения: theconversation.com

ЦАМТО, 22 января. Российские военные в Сирии обнаружили схрон с противотанковым оружием, оставленный в провинции Дераа сдавшимися боевиками. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам представитель ВС РФ Валерий Школьник.

"Здесь вашему вниманию представлен арсенал, который в течение последних суток был изъят у незаконных вооруженных формирований, ранее проводивших террористические акты на территории южных провинций Сирийской Арабской Республики, в том числе и провинции Дераа", – сказал он, показывая часть изъятого арсенала.

По его словам, в схроне обнаружили противотанковые гранаты, противотанковый гранатомет, контейнер от противотанковой управляемой ракеты TOW-2, способной поражать объекты на расстоянии до четырех километров, а также самодельные ручные гранаты.

Кроме того, на складе боевиков были найдены 122-мм снаряды для реактивных систем залпового огня, 120-мм осветительные мины, портпледы для переноски гранат к гранатомету РПГ-7 и другое вооружение, добавил В.Школьник.

"Все найденное оружие в ближайшее время будет уничтожено на полигоне", – заявил он.

Представитель российских вооруженных сил также рассказал о географии изъятых боеприпасов и оружия: судя по маркировкам, в распоряжении боевиков оказалась артиллерия из бывших стран Варшавского блока, а также американские и французские мины, передает "РИА Новости".

22.01.2019
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