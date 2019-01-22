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22.01.2019
Интерфакс-АВН

Рогозин надеется, что отношения Роскосмоса с НАСА и ЕКА выдержат превратности капризной политической конъюнктуры

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Стенд Роскосмоса
Стенд Роскосмоса.
Источник изображения: www.roscosmos.ru

Звездный городок. 21 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Госкорпорация "Роскосмос" нацелена на развитие отношений с зарубежными космическими агентствами, несмотря на политическую ситуацию, - заявил глава космического ведомства Дмитрий Рогозин на торжественной встрече экипажа 55/56 экспедиций на МКС.

"В космосе нельзя оставаться одиноким, крайне важно чувствовать поддержку", - подчеркнул Д.Рогозин

Он выразил пожелание, "чтобы атмосфера, которая сложилась в этом экипаже, чтобы отношения между ведущими космическими агентствами, между Роскосмосом, НАСА, Европейским космическим агентством, другими нашими зарубежными партнёрами крепли и выдерживали натиск и превратности изменяющейся и капризной политической конъюнктуры".

"На это, во всяком случае, нацелено руководство Роскосмоса", - сказал Д.Рогозин.

Он отметил, что полагаться на одну транспортную систему в космосе невозможно, как и нельзя не иметь возможности получить помощь от коллег.

"Хотел бы нам всем пожелать, чтобы наши надежды на развитие международного сотрудничества в космосе сбылись, чтобы будущие миссии, будь то Луна или работа по астероидам, также сопровождались международным сотрудничеством", - заявил глава Роскосмоса.

21.01.2019
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