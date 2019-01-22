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22.01.2019
Военное обозрение

Вошедшие в Балтийское море эсминцы США взяты на контроль корветами РФ

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Вошедшие в южную часть Балтийского моря американские ракетные эсминцы "Грейвли" (USS Gravely (DDG-107)) и "Портер" (USS Porter (DDG-78)) взяты на сопровождение корветами Военно-морского флота РФ "Бойкий" и "Сообразительный", сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Ракетный эсминец ВМС США "Грейвли"

Источник изображения: https://twitter.com/USNavy

Согласно сообщения Минобороны, ракетные эсминцы ВМС США, вошедшие в южную часть Балтийского моря, были взяты на сопровождение силами Балтийского флота. Наблюдение за кораблями управляемого ракетного оружия (УРО) ВМС США "Грейвли" и "Портер" ведут корветы ВМФ России "Бойкий" и "Сообразительный".

USS Porter (DDG-78) — эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Приписан к 2-й эскадре Атлантического флота США. В настоящее время размещен на постоянной основе на испанской военной базе в Рота. Вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 29 (носовая) и 61 (кормовая) ячейку. Может нести КР "Томагавк" Tomahawk, ЗУР RIM-66 SM-2 "Стандарт-2", ПЛУР RUM-139 ASROC.

USS Gravely (DDG -107) - эскадренный миноносец УРО типа "Арли Берк", флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО. Основное вооружение - 2 ПУ системы "Иджис" на 32 (носовая) и 64 (кормовая) ячейки. Может нести КР "Томагавк", ПЛУР RUM-139 ASROC и иные ракеты; 24 ПКР Harpoon.

Оба американских эсминца прошли в Балтийское море через датские проливы. Целью посещения акватории называются совершение плановых визитов в порты стран-партнеров по НАТО.

21.01.2019
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Страны
Дания
Испания
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Harpoon ПКР
SM-2
Бойкий
Иджис
Проекты
20380 Корвет-1
NATO
БФ
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