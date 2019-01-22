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22.01.2019
ЦАМТО

Япония не будет собирать на своих мощностях вторую партию F-35 "Лайтнинг-2", предназначенных для Сил самообороны страны

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F-35A ВВС Японии
Предполагаемое изображение истребителя F-35A ВВС Японии.
Источник изображения: www.wantchinatimes.com

ЦАМТО, 21 января. Япония подтвердила, что не будет использовать производственные мощности в стране для окончательной сборки недавно одобренной крупной партии истребителей пятого поколения F-35 "Лайтнинг-2".

Данный факт подтвердил изданию Defense News представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистике (Acquisition, Technology and Logistics Agency – ATLA).

По информации Defense News, затраты на сборку F-35A в США составляют около 89 млн. долл., в то время как на сборочной линии в Японии стоимость самолета на текущий момент превышает данную сумму на 33 млн. долл., что обусловлено высоким курсом иены. Таким образом, из-за высокой стоимости вторая партия самолетов в Японии собираться не будет.

Напомним, что в рамках недавно принятых новых "Руководящих принципов планирования национальной обороны" Япония планирует приобрести 105 самолетов F-35A/B "Лайтнинг-2", которые заменят 99 из 201 имеющегося устаревшего F-15J/DJ "Игл". Для ДКВД класса "Изумо" будет приобретено 42 истребителя в версии с вертикальным взлетом и посадкой (STOVL).

21.01.2019
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Страны
США
Япония
Продукция
F-35
F-35A
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