Тридцать танков Т-34, подаренных России Лаосом, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск

ЦАМТО, 21 января. Тридцать танков Т-34, которые были подарены российским военным лаосской армией, прибыли 20 января в подмосковный Наро-Фоминск.

Как сообщил на церемонии встречи боевых машин замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, танки поступят в распоряжение Кантемировской дивизии. В ближайшее время, по его словам, экипажи танков начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

"На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске, в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии", – сообщил на церемонии командир дивизии Владимир Завадский.

По его словам, батальон будет готов к выполнению возложенных на него задач уже с 1 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.