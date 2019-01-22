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22.01.2019
ЦАМТО

Тридцать танков Т-34, подаренных России Лаосом, прибыли в подмосковный Наро-Фоминск

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Танки Т-34
Танки Т-34, переданные России министерством обороны Лаосской Народно-Демократической Республики.
Источник изображения: © Минобороны России

ЦАМТО, 21 января. Тридцать танков Т-34, которые были подарены российским военным лаосской армией, прибыли 20 января в подмосковный Наро-Фоминск.

Как сообщил на церемонии встречи боевых машин замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, танки поступят в распоряжение Кантемировской дивизии. В ближайшее время, по его словам, экипажи танков начнут подготовку к параду Победы на Красной площади. Также боевые машины будут участвовать в исторических теле- и кинопроектах.

"На основании указаний министра обороны, начальника генерального штаба принято решении о создании батальона Т-34. Сводный батальон будет дислоцироваться в Наро-Фоминске, в 4-й гвардейской Кантемировской дивизии", – сообщил на церемонии командир дивизии Владимир Завадский.

По его словам, батальон будет готов к выполнению возложенных на него задач уже с 1 марта, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Лаос
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Булгаков Дмитрий
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