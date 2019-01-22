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22.01.2019
ЦАМТО

На сайте Минобороны России открыт раздел, посвященный V Международному военно-техническому форуму "Армия-2019"

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Военнослужащие на фоне САУ "Коалиция-СВ"
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ" на форуме "Армия-2018" в Кубинке.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 21 января. На официальном сайте Минобороны России запущен раздел, посвященный V Международному военно-техническому форуму \"Армия-2019\", который пройдет 25-30 июня.

Традиционно основная программа форума будет проведена на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", одной из крупнейших выставочных площадок мирового уровня, а также на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, озере Комсомольском, а также в военных округах и на Северном флоте.

На странице, посвященной мероприятию, размещено обращение Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу к гостям и участникам форума.

Раздел будет постоянно пополняться актуальной информацией, выступлениями руководства военного ведомства, презентациями и анонсами от участников и организатора форума – Минобороны России, предприятий оборонно-промышленного комплекса, высших учебных заведений, ведущих научно-исследовательских организаций России, а также зарубежных партнеров.

Для удобства ориентирования в обширной научно-деловой программе форума в разделе будет размещено интерактивное приложение, дающее полную информацию о повестке дня и актуальных вопросах военной тематики, обсуждаемых на форуме.

В дни форума в разделе для посетителей сайта Минобороны России будет доступна прямая трансляция с церемонии открытия, основных событий мероприятия и динамического показа огневых и ходовых возможностей вооружения и военной техники, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
СФ
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