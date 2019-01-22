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22.01.2019
ЦАМТО

Исполняется 318 лет со дня образования инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации

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Военнослужащий ВС инженерных войск ВС России
Практическая тренировка подразделений штурма и разграждения инженерно-саперного соединения инженерных войск ВС России.
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Практическая тренировка инженерных войск ВС РФ

ЦАМТО, 21 января. Инженерные войска являются одними из старейших в Вооруженных Силах Российской Федерации – 21 января празднуется 318-я годовщина со дня их образования.

Эта памятная дата установлена Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября 1996 года за вклад военных инженеров в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Приказом Министра обороны России от 23 сентября 1996 года предписано ежегодно 21 января отмечать День инженерных войск.

История инженерных войск ведет свой отсчет с эпохи зарождения регулярной русской армии и подписания Петром I указов 1701 года от 21 января о создании инженерной школы и от 25 мая о формировании первых инженерных подразделений, которые первоначально были представлены минерной ротой, инженерной и понтонной командами.

В настоящее время инженерные войска Вооруженных Сил состоят из органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений инженерных войск видов, родов войск и войск не входящих в виды и рода войск Вооруженных Сил. Они предназначены для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения, требующих специальной подготовки личного состава, применения инженерной техники, инженерных боеприпасов и инженерного имущества.

В войска поступают современные образцы нового вооружения, военной и специальной техники. Так в 2018 поступило более 600 ед. различной инженерной техники. В наступившем году спланировано поступление более 650 ед. инженерной техники.

Ежегодно на полях Международного военно-технического форума "Армия" военные инженеры демонстрируют новейшие и перспективные образцы военной инженерной техники, приборов поиска и обезвреживания: взрывоопасных предметов, комплектов групповой и индивидуальной экипировки саперов, а также других средств, применяемых инженерными войсками при выполнении специальных задач.

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.01.2019
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