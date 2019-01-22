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22.01.2019
ЦАМТО

Алексей Рогозин: "У нас все есть, чтобы переломить ситуацию, быстрее меняться и быть более эффективными"

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Алексей Рогозин
Алексей Рогозин.
Источник изображения: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

ЦАМТО, 21 января. Вице-президент по транспортной авиации ПАО "ОАК", генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин подвел итоги ушедшего года и определил приоритеты работы на 2019 год.

Выступая 18 января перед коллективом ПАО "Ил", А.Рогозин отметил, что в 2018 году в ДТА была проделана огромная работа, но многое еще предстоит сделать . В наших приоритетах создание новой современной эффективной техники, и такое производство уже запущено. Коллективу ильюшинцев есть чем гордиться: в январе 2018-го в небо был поднят новейший топливозаправщик Ил-78М-90А. В конце ноября 2018 года в Воронеже состоялась процедура передачи на аэродромные испытания перспективного легкого военно-транспортного Ил-112В, первого самолета, созданного с нуля в постсоветский период.

Сегодня Ил-112В уже готовится к первому полету. Приоритетными направлениями развития авиационных программ в 2019 году станут:

- проведение летных испытаний Ил-112В, а также запуск в производство третьей и четвертой машин;

- запуск в серийное производство широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М;

- запуск в серийное производство пассажирского межрегионального самолета Ил-114-300; - проектирование среднего военно-транспортного самолета Ил-276;

- летные испытания новых топливозаправщиков Ил-78М-90А;

- увеличение темпов выпуска новых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А;

- глубокая модернизация тяжелого военно-транспортного самолета Ил-76МД до версии Ил-76МД-М и самолетов-заправщиков Ил-78М до версии Ил-78М2;

- выполнение работ по модернизации противолодочных самолетов Ил-38 до версии Ил-38Н;

- работы по созданию сверхтяжелого транспортного самолета.

Генеральный директор ПАО "Ил" также сообщил собравшимся о том, что в конце декабря был продлен Коллективный договор, в котором в том числе отображены социальные льготы для ильюшинцев.

21.01.2019
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