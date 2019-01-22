В Абхазии при опрокидывании БТР погибли трое российских военных

Также сообщается о еще двух пострадавших

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 января. /ТАСС/. Трое военнослужащих российской базы в Абхазии погибли, еще двое пострадали в результате опрокидывания БТР-80 по пути в пункт постоянной дислокации, сообщается в понедельник в пресс-релизе Южного военного округа.

"18 января 2019 года при следовании колонны боевой техники с горного полигона Цабал в пункт постоянной дислокации в Республике Абхазия на сложном участке дороги БТР-80 опрокинулся в ущелье. В результате ДТП трое военнослужащих погибли. Двое пострадавших военнослужащих экстренно эвакуированы в окружной военный госпиталь специальными вертолетами Ми-8, оснащенными медицинскими модулями на борту. Им оказана квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС источник в силовых структурах Абхазии, БТР, в котором было пять человек, упал с высоты около 40 метров. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии, которые подняли пострадавших из обрыва.

"Один из погибших был родом из Челябинской области", - сообщили ТАСС в военном комиссариате региона.

Комиссия Южного военного округа рассматривает несколько причин случившегося, в числе которых техническая неисправность и человеческий фактор.

"Комиссией военного округа рассматривается несколько версий происшествия, в том числе техническая неисправность бронеавтомобиля и человеческий фактор, в результате которого водитель не справился с управлением транспортного средства", - говорится в сообщении.