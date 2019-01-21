У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия испытывала ракету 9м729 на дальность, разрешенную договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Он отметил, что Россия "буквально клещами выжала" из США название российской ракеты, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора.

"Мы им объяснили, что испытания были, дальность была такая-то, она разрешенная Договором, попросили доставить какие-то более конкретные доказательства. Наверное, если они убеждены, что дальность была нарушена, есть у них какие-то спутниковые снимки или что-то еще, ничего нам этого не предоставлено", - сказал Лавров.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.