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21.01.2019
РИА Новости

У России нет нужды тайком создавать наземные ракеты, заявил Лавров

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Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия испытывала ракету 9м729 на дальность, разрешенную договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из ФРГ Хайко Маасом.

Он отметил, что Россия "буквально клещами выжала" из США название российской ракеты, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора.

"Мы им объяснили, что испытания были, дальность была такая-то, она разрешенная Договором, попросили доставить какие-то более конкретные доказательства. Наверное, если они убеждены, что дальность была нарушена, есть у них какие-то спутниковые снимки или что-то еще, ничего нам этого не предоставлено", - сказал Лавров.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США о нарушении Москвой ДРСМД голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Госсекретарь США Майк Помпео 4 декабря 2018 года заявил, что у России есть 60 дней, чтобы "вернуться к выполнению" ДРСМД. Он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по договору. США уточнили, что это может произойти уже 2 февраля.

18.01.2019
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Германия
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
РСМД
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2 комментария
№1
21.01.2019 13:48
Да, ждите, сдадут они крота, который слил им все эти данные. Скорее это вопрос к нашим компитентным органам.
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№2
21.01.2019 15:35
Цитата, chainik сообщ. №1
Да, ждите, сдадут они крота, который слил им все эти данные. Скорее это вопрос к нашим компитентным органам.
А что им "слили"? Индекс 9М729 фигурировал во вполне открытых отчётах о годовой деятельности "Новатора", откуда его, вероятно, и узнали в США. Чем 9М729 отличается от 9М728, которая по мнению США договор не нарушает, они не уточняют. Какая по их мнению дальность у 9М729, то ли 501 км, то ли 5499 км, США тоже не сообщают. Когда, где и на какую дальность производились испытательные пуски 9М729, они не обнародовали. Для такой "разведки" достаточно иметь переводчика, читающего годовые отчёты российских предприятий, и немного фантазии.
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