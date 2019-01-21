Минобороны: пока спасен только один летчик Су-34

В оборонном ведомстве сообщили, что спасение второго пилота не подтвердилось

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Пока спасен только один летчик Су-34, прежняя информация о спасении второго не подтверждается. Об этом сообщили в журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Прежняя информация об обнаружении и спасении второго летчика, к сожалению, не подтвердилась", - сказали в ведомстве.

По данным ведомства, "спасенный штурман Су-34 в настоящее время эвакуируется самолетом Ан-26 со специальными медицинскими модулями в Хабаровск". "Его состояние удовлетворительное. Угрозы жизни нет", - добавили в министерстве.

В военном ведомстве подчеркнули, что в районе катапультирования экипажей запеленгован сигнал аварийно-спасательного буя, поисковая операция продолжается.