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21.01.2019
bmpd.livejournal.com

Два последних самолета Ан-148-100Е ВКС России поступили в 32-й авиационный полк

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Как сообщила пресс-служба Центрального военного округа, Центральный военный округ (ЦВО) получил по гособоронзаказу два новых самолета Ан-148-100. Они будут базироваться в отдельном транспортном смешанном авиационном полку в Свердловской области. Приемная комиссия округа проверила самолеты на заводе в Воронеже. Техника 18 января прибыла в Екатеринбург.

Экипажи прошли переучивание на новый тип самолета на аэродроме Чкаловский в Московской области. Новые Ан-148-100 будут применять для перевозки оперативных и рабочих групп командования ЦВО в зоне ответственности округа во время учений и тренировок.

Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа одного из двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийный номер.44-01, регистрационный номер RA-61734). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019 (с) Алексей Булатов / www.ural.kp.ru

Комментарий bmpd. Таким образом, в 32-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк Центрального военного округа, дислоцированный на аэродроме Кольцово (Екатеринбург), поступили два последних самолета Ан-148-100Е, построенных АО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО) для ВКС России. Данные самолеты стали 14-м и 15-м, изготовленным по контракту на поставку 15 самолетов Ан-148-100, подписанному ВАСО (без участия ОАК) с Министерством обороны России в мае 2013 года - борта с серийными номерами.44-01 (регистрационный номер RA-61734, первый полет в Воронеже 11 июля 2018 года).и 44-02 (регистрационный номер RA-61735, первый полет 17 октября 2018 года).

Из 15 самолетов Ан-148-100Е, построенных на ВАСО и переданных ВКС России с 2013 года, таким образом, девять входят в состав 8-й авиационной дивизии особого назначения на аэродроме Чкаловский (Московская область), два - в состав 33-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 6-й армии ВВС и ПВО Западного военного округа (Левашово, Ленинградская область), два - в состав 30-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа (Ростов-на-Дону), и теперь два - в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (Кольцово, Екатеринбург).

После завершения контракта с Министерством обороны России на поставку 15 указанных самолетов дальнейшее строительство самолетов Ан-148 в Воронеже заморожено.

Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа одного из двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийный номер.44-02, регистрационный номер RA-61735). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019 (с) Алексей Булатов / www.ural.kp.ru

Прибытие в состав 32-го отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа двух полученных этим полком пассажирских самолетов Ан-148-100Е (серийные номера 44-01 и 44-02, регистрационные номера RA-61734 и RA-61735). Кольцово (Екатеринбург), 18.01.2019 (с) Татьяна Андреева / rg.ru

19.01.2019
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ан-148
Компании
ВАСО
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Гособоронзаказ
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