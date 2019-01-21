Сингапур намерен закупить "небольшую" партию F-35

Министерство обороны Сингапура приняло решение закупить в США "небольшую" партию самолетов пятого поколения F-35 для полной оценки самолета. О намерении провести переговоры на эту тему сообщил министр обороны Сингапура Н Эн Хань, о чем сделал соответствующую запись на своей странице в Facebook.

Источник изображения: https://www.facebook.com/ngenghen

Глава оборонного ведомства Сингапура сообщил, что американские самолеты пятого поколения F-35 рассматриваются Минобороны страны как один из вариантов замены F-16, стоящих на вооружении ВВС в настоящее время. Выбор самолетов производился Минобороны совместно с Агентством оборонной науки и техники, приобретение новых боевых самолетов должно произойти в срок до 2030 года. Для оценки возможностей F-35 было принято решение о закупке небольшой партии самолетов. При получении положительных отзывов данный самолет будет принят на вооружение ВВС Сингапура, добавил Н Эн Хань, но не уточнил, какое именно количество F-35 намерено закупить военное ведомство для проведения тестов.

В настоящее время на вооружении сингапурских ВВС стоит около 60 самолетов F-16, приобретенных еще в 1998 году. На замену боевых машин, срок эксплуатации которых истекает в 2030 году, кроме F-35, Минобороны Сингапура также рассматривает российские Су и китайские J-20S.