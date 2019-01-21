Директор ЦАМТО прокомментировал предложенные Пентагоном нововведения по ПРО

ЦАМТО, 18 января. США объявили об инициативе создать многоэшелонированную стратегическую противоракетную оборону, но не все предлагаемые решения представляются реализуемыми на текущем уровне развития науки и техники.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Пентагон обнародовал третий с 1999 года обзор политики национальной ПРО. Представляя доклад, президент США Дональд Трамп заявил, что начинает "новую эру" в области ПРО. Замглавы Пентагона Майкл Гриффин сообщил, что оборонное ведомство пересмотрит возможность размещения систем ракетного перехвата в космосе, будут разработаны системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет на всех участках траектории полета. Возможность бороться с МБР получит истребитель F-35, а к 2020 оду будет испытана новая зенитная ракета SM-3 (тоже для перехвата МБР).

"Фактически администрация президента Дональда Трампа объявила о начале стратегической оборонной инициативы 2.0, призванной реализовать проект развертывания эшелонированной системы ПРО с выводом ударных компонентов в космос. Ряд пунктов представляются реальными, а ряд еще должны быть изучены на предмет технической реализации", – сказал И.Коротченко "РИА Новости".

Он уточнил, что план по развертыванию такой ПРО идет в связке с предстоящим выходом США из договора по РСМД. Это даст возможность Вашингтону разместить в Европе новые крылатые ракеты наземного базирования, нацелив их на Россию. У США появится практическая возможность для нанесения первого обезоруживающего удара. После этого будущая ПРО США будет отвечать за нейтрализацию ответного российского удара.

"России сейчас важно действовать спокойно, проанализировать все основные ключевые тезисы доклада Пентагона по ПРО, уточнив, какие из них могут быть реализованы и временные сроки, необходимые для этого. После России предстоит продумать необходимые меры нейтрализации. Для этого могут быть внесены соответствующие корректировки в государственную программу вооружений в части, касающейся соответствующих средств и систем", – добавил И.Коротченко.

Как напоминает агентство, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон в среду заявила, что США приостановят свои обязательства по ДРСМД в заявленный срок в феврале, если Россия не предоставит доказательств его выполнения.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.