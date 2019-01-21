Катапультировавшихся летчиков Су-34 будут искать шесть военных кораблей

В Минобороны уточнили, что в район поисков направились еще два находящихся поблизости гражданских судна

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для их поиска. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

"Шесть кораблей и судов Тихоокеанского флота идут в район катапультирования летчиков самолетов Су-34 для проведения поисково-спасательных мероприятий", - сказали в ведомстве. Там уточнили, что еще два гражданских судна, находящихся в непосредственной близости, направились в район катапультирования летчиков и примут участие в спасательной операции.

В Минобороны подчеркнули, что "спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в четыре балла".

Как сообщил ранее ТАСС источник в силовых структурах, два Су-34 столкнулись в воздухе над морем утром в пятницу. Позже Минобороны сообщило, что 18 января в 08:07 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега при отработке маневрирования произошло "касание в воздухе двух самолетов Су-34 дальневосточного объединения ВВС и ПВО". В ведомстве уточнили, экипажи обоих самолетов катапультировались. Су-34 выполняли полет без боекомплекта.