Пентагон намерен создать готовую систему ПРО на орбите во второй половине 2020-х годов

Как сообщил представитель оборонного ведомства США, размещение в космосе средств обнаружения ракет необходимо, в первую очередь, для противостояния угрозе гиперзвукового оружия

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают создать готовую систему средств обнаружения ракетных угроз из космоса в середине или ближе к концу 2020-х годов. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

"Будут проводиться эксперименты в 2021, в 2022 году, эксперименты на орбите <...> и думаю, что уже работающая система будет готова в середине или ближе к концу 2020-х годов", - заявил он.

По его словам, размещение в космосе средств обнаружения ракет необходимо США, в первую очередь, для того, чтобы противостоять угрозе гиперзвукового оружия. "В особенности Китай, но также и Россия развивают возможности регионального применения гиперзвукового оружия, которым мы обязаны противостоять. И речь идет не о межконтинентальных баллистических ракетах", - сказал Руд.

"Эти цели сложнее заметить - мы должны быть ближе к ним, чтобы успешно справляться с этой задачей, и нам также нужен более широкий охват, - добавил заместитель главы Пентагона. - Для этого, как мы считаем, лучший подход - это сеть спутников на низкой орбите. Как много, и на какой именно орбите, все это предстоит определить, и мы начнем этим заниматься уже в этом году".

Президент США Дональд Трамп в четверг представил новую Стратегию дальнейшего развития американской системы ПРО, заявив, что она должна быть способна перехватить любую выпущенную по Соединенным Штатам ракету, в том числе крылатую или гиперзвуковую. В распространенном Пентагоном 108-страничном документе неоднократно отмечается, что Соединенные Штаты отныне не будут признавать никаких ограничений на разработку и развертывание своих средств ПРО, а также ставится задача вывести в космос средства обнаружения, а потенциально и перехватчики.