На Дальнем Востоке столкнулись два Су-34

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел "при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега", самолеты отрабатывали маневрирование.

Су-34 летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться. Пилотов ищут два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.

Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. Позднее стало известно, что Ан-12 обнаружил спасательный плот одного из пилотов.

Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.