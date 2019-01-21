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21.01.2019
РИА Новости

На Дальнем Востоке столкнулись два Су-34

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Самолет Су-34
Самолет Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На Дальнем Востоке столкнулись два самолета Су-34, сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел "при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 километрах от берега", самолеты отрабатывали маневрирование.

Су-34 летели без боекомплекта, экипажам удалось катапультироваться. Пилотов ищут два вертолета Ми-8 и самолет Ан-12.

Самолеты, предположительно, упали в Татарском проливе, между Хабаровским краем и Сахалином. Позднее стало известно, что Ан-12 обнаружил спасательный плот одного из пилотов.

Су-34 - многофункциональный истребитель-бомбардировщик, может атаковать воздушные, наземные, морские и надводные цели. Его экипаж составляет два человека.

18.01.2019
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Россия
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Продукция
Ан-12
Ми-8
Су-34
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