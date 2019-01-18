Первый летный образец новой ракеты "Союз-5" будет готов в 2022 году - глава РКЦ "Прогресс"

Самара. 17 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Изготовление первого образца новой российской ракеты "Союз-5" будет завершено в 2022 году, тогда же ожидается и его запуск, сообщил журналистам генеральный директор АО "РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"По графику первый пуск ("Союза-5", - "ИФ") 2022 год, я думаю, этим же годом будет изготовление первой машины. Первый летный образец уйдет отсюда в 2022 году и первый пуск - 2022 год. Сегодня планы такие", - сказал Д.Баранов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он напомнил, что в 2018 году был защищен эскизный проект, после чего самарское предприятие заключило договор с РКК "Энергия" на разработку документации, изготовление испытательных образцов и летных образцов.

Ракета создается в рамках ОКР "Феникс" на двигателе РД-171. Это будет двухступенчатая ракета. Она будет стартовать с Байконура в рамках совместного проекта с Казахстаном со старта, который ранее использовался ракетами "Зенит". Она сможет вывести на опорную орбиту до 17 тонн.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявлял журналистам, что ракета будет использоваться для выведения на орбиту в первую очередь научных и коммерческих грузов.

"Поскольку будем эксплуатировать с Байконура, военная нагрузка не предполагается. С Восточного же мы, конечно, любую нагрузку можем выводить", - сказал Д.Рогозин.

Роскосмос рассматривает возможность использования ракеты "Союз-5" для конкуренции на мировых рынках коммерческих запусков. Ракета будет создаваться с применением самых современных технологий.