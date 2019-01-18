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18.01.2019
ТАСС

Гендиректор РКЦ "Прогресс" считает, что России не стоит выходить из проекта OneWeb

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Союз РКЦ Прогресс
Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

По мнению Дмитрия Баранова, этот проект выгоден Москве

САМАРА, 17 января. /ТАСС/. Участие в проекте OneWeb выгодно России, поэтому отказываться от него не следует. Такое мнение выразил в четверг в беседе с журналистами гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Были в прессе слухи, что мы не будем запускать, якобы различные службы и министерства против этого <...> Но если мы не запустим, то запустит кто-нибудь другой. В моем понимании, Российская Федерация уже получила практически сумму, равную $1 млрд, для авансирования, для изготовления ракет и разгонных блоков. Понимаете, экономически смысла в этом (в отказе от участия - прим. ТАСС) нет, это все равно, что объявлять кому-то санкции - мы вас не запустим, ладно, они завтра улетят на другом", - отметил Баранов.

"Как впоследствии, для нас ничего не изменится, мы просто потеряем деньги и потеряем статус надежного партнера, который запускает космические аппараты", - сказал гендиректор РКЦ.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb.

17.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Союз РН
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