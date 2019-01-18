Парламент Болгарии одобрил закупку F-16 на замену МиГ-29

Болгарский парламент большинством голосов одобрил проведение переговоров с Соединенными Штатами о покупке новых истребителей F-16 blok.70 в интересах Военно-воздушных сил страны, сообщает ЦАМТО.

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По имеющейся информации, парламент Болгарии не только одобрил переговоры по закупке у США F-16, но и допустил возможность увеличения ранее утвержденной стоимости покупки самолетов, изменения сроков поставки и способов оплаты. В ближайшее время четыре министра (обороны, экономики, финансов и иностранных дел) под председательством премьер-министра сформируют переговорную группу, которая в середине февраля встретится с министром обороны США в Брюселле.

Как заявил министр обороны Красимир Каракачанов, переговоры займут не менее 4 месяцев, средства на покупку самолетов будут взяты из оборонного бюджета Болгарии, который согласно требований НАТО будет поднят до 2% от ВВП страны.

В рамках контракта, стоимость которого пока не разглашается, болгарское Минобороны на первом этапе планирует закупить восемь истребителей F-16 blok.70 для замены стоящих на вооружении ВВС страны МиГ-29. Кроме этого, в рамках контракта планируется получить наземные средства обслуживания и вооружения самолетов. Предусматривается подготовка пилотов и технического персонала, а также техобслуживание самолетов в течении 3-х лет. На втором этапе планируется закупить еще восемь F-16, тем самым окончательно снять с вооружения "МиГи".