The National Interest (США): Россия утверждает, что Су-57 стал еще более незаметным. (Отнесемся к этому скептически)

Автор, комментируя применение при остеклении кабин Су-57 материалов, снижающих заметность новейших российских самолетов, утверждает, что речь идет якобы о технологии тридцатилетней давности. При этом, расхваливая, в частности, программу создания Ф-35, считающейся даже в самих США «крупнейшим провалом», обозреватель считает, что модернизация стелс-технологий не поможет российской армии нарастить свою мощь.

Россия, как сообщается, модернизировала стелс-технологию своего малозаметного истребителя Су-57. Но улучшений - немного. Даже после обновления он до сих пор остается экспериментальной машиной, которой не хватает критически важных боевых систем и которую Россия не стремится запускать в массовое производство.

Государственное агентство ТАСС 11 января сообщило, что при остеклении кабины (принятое в авиации название - "фонарь", прим. ред.) Су-57, Ту-160 и других самолетов применен "новый композитный материал, увеличивающий поглощение радиолокационных волн и снижающий радиолокационную заметность". Материал разработали специалисты компании Ростех.

Новый композитный материал "увеличивает поглощение радиолокационных волн вдвое и снижает радиолокационную заметность кабины самолета на 30%", - заявили в Ростехе ТАСС, имея в виду, что новый материал значительно улучшает скрытность Су-57.

Нужно скептически отнестись к этому утверждению. Во-первых, описанная Ростехом технология не нова. Многие истребители во всем мире оснащены радиолокационным отражающим покрытием. Обычно оно сделано из оксида индия-олова. А их золотистое покрытие отражает сигнал радара как единый объект, избегая обнаружения кабины.

Эта технология использована в американских Ф-16. "Локхид Мартин" начал ее применять еще в 1980-х годах в рамках программы Have Glass. Кроме того, технология применена на стелс-истребителях Ф-22 и Ф-35.

И хотя новые "фонари" действительно могут снизить возможности обнаружения кабины Су-57 радарами на треть, вряд ли это поможет предотвратить обнаружение самолета в целом. Ведь след от сопла двигателей, а не кабина с пилотами, обычно создает самые большие проблемы. Впрочем, даже если применение Ростехом технологии 30-летней давности действительно как-то поможет Су-57 снизить свою заметность, вряд ли это пойдет на пользу возможностям российской армии в целом.

С новыми "фонарями" или без них Су-57 слишком дорогой для России. Она просто не может позволить себе закупить значительное количество таких самолетов. Со времени первого полета истребителя в 2010 году ВВС РФ закупили только 10 Су-57. США потратили 60 миллиардов долларов на закупку 180 Ф-22 и собираются потратить еще 400 миллиардов на 2,3 тысячи Ф-35. Но весь оборонный бюджет Кремля на протяжении последних лет составлял 60 миллиардов долларов. Америка тратит на закупку вооружений в среднем в 10 раз больше, чем Россия.

Бюджет Кремля позволяет ему закупать около 100 новых самолетов в год, что составляет примерно треть от того количества, которое покупает Пентагон. И в то время как американцы могут позволить себе приобретать почти сотню истребителей-невидимок каждый год, русские не могут себе это позволить.

Москва признала, что только две трети из примерно 3 тысяч 600 состоящих на вооружении военных самолетов являются "современными". На фоне экономического спада Москва решила не приобретать Су-57 в больших количествах. Российские ВВС заказали первый десяток серийных истребителей-невидимок в августе 2018 года, рассчитывая сформировать первую эскадрилью Су-57 в 2019 году.

Но эти двенадцать Су-57 - все, на что могут рассчитывать российские ВВС в обозримом будущем. Однако Москва этот проект будет держать в резерве, чтобы можно было возобновить производство в случае крупного конфликта.

"Вы знаете, что сегодня Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, следовательно, нет смысла ускорять работу и запускать массовое производство самолета пятого поколения", - сказал зампред правительства России Юрий Борисов во время одной из телевизионных передач.

Между тем сделка по совместной разработке Россией и Индией варианта Су-57 провалилась. Слух о том, что Вьетнам, возможно, захочет приобрести российский истребитель-невидимку, также не подтвердился.

Возможно, остекление кабины с использованием оксида индия-олова делает Су-57 немного более скрытным. Но это едва ли имеет значение с учетом того, что Россия сможет использовать лишь одну эскадрилью этих самолетов.

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Дэвид Экс (David Axe)