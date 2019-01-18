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18.01.2019
ИноСМИ

Vnexpress (Вьетнам): Россия впервые отправила женщин на участие в международных танковых гонках

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Танки команды армии Армении (на первом плане) и Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном пол
Танки команды армии Армении (на первом плане) и Вьетнама в индивидуальной гонке международных соревнований "Танковый биатлон-2018" на подмосковном полигоне "Алабино".
Источник изображения: © РИА Новости, Евгений Биятов

В 2019 году российские женщины-военные примут участие в «Танковом биатлоне». У представительниц прекрасного пола появится возможность побывать на месте командира машины, стрелка и водителя на танке Т-72Б3. Они должны будут освоить управление 46-тонной машиной, стрелять из 125-миллиметрового орудия, проверить техническое состояние транспортного средства. Вьетнамские военные уже с нетерпением ждут начала чемпионата.


Российские женщины-военные тренируются, готовясь к "Танковому биатлону" 2019 года.

"Женщины-военные готовятся к участию в "Танковом биатлоне" в рамках спортивных Армейских международных игр в этом году. Первая женская команда, которая примет участие в турнире, будет создана на базе полка Западного военного округа. У представительниц прекрасного пола появится возможность побывать на месте командира машины, стрелка и водителя на танке Т-72Б3", - сообщил представитель разведывательного управления Западного военного округа 11января.

10 женщин-солдат, участвующих в подготовке к отборочному танковому биатлону, были набраны из мотострелковой дивизии "Висла" (Visla). Женская команда проведет три месяца, тренируясь в учебном центре Западного военного округа во Владимире (центральная Россия), чтобы улучшить свои навыки. Женщины должны будут пройти испытания: освоить управление 46-тонной машиной, стрелять из 125-миллиметрового орудия и крупнокалиберного зенитного пулемета, проверить техническое состояние транспортного средства в течение определенного времени и суметь его вести.

Первый "Танковый биатлон" прошел в 2013 году в Алабино и стал главным событием спортивного фестиваля Армейских международных игр в 2015 году. Российская армия проводит чемпионат по "Танковому биатлону" уже шестой год подряд. Кстати, вьетнамские военные впервые приняли участие только в 2017 году.

Международные армейские игры 2019 года пройдут с 3 по 17 августа по 24 направлениям, в них примут участие 10 стран, впервые среди них будут Индия, Монголия и Узбекистан. В октябре 2018 года Россия разослала приглашения США, Мексике, Кубе и 11 странам Южной Америки. Представители организаторов заявили, что Великобритания, Франция, Германия и многие страны мира, возможно, зарегистрируются для участия в соревнованиях в этом году.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Нгуен Тиен (Nguyn Tin)

17.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Вьетнам
Германия
Индия
Мексика
Монголия
Россия
США
Узбекистан
Франция
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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1 комментарий
№1
18.01.2019 10:13
Цитата, q
Великобритания, Франция, Германия и многие страны мира, возможно, зарегистрируются для участия в соревнованиях в этом году.
    Да! Плакала тогда наша лучшая машина в мире. Может хоть супостаты откроют глаза нашим танкостроителям и  танкистам. Не подумайте, что я преклоняюсь перед их техникой, наша имеет свои преимущества и недостатки, особенно по КВ и СУО. Просто наших главковерхов убедить в этом невозможно, потому как у них заботы совсем другие.
  Ну и насчет женщин. Браццы, зачем наших красавиц так подставлять, кому и для чего это нужно?  Могу себе представить, как они будут стараться не упасть лицом в грязь, но зачем? зачем? У нас что, бойцы так хорошо обучены?  Или в армии других проблем нет?
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