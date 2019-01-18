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18.01.2019
ЦАМТО

ВВС Португалии могут отказаться от закупки военно-транспортных самолетов KC-390

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ВТС KC-390
Сброс войск с ВТС KC-390.
Источник изображения: FAB photo (ВВС Бразилии)

ЦАМТО, 17 января. Главный штаб Военно-воздушных сил Португалии ожидает от бразильской Embraer снижения стоимости на новые военно-транспортные самолеты KC-390.

Как сообщает Aereo.jor.br со ссылкой на заявление начальника штаба ВВС Португалии генерала Мануэля Роло (Manuel Rolo) в парламенте страны, "Лиссабон допускает отказ от проекта приобретения самолетов KC-390, если Embraer не снизит запрошенную сумму".

По словам чиновника, в настоящее время ведутся переговоры, и преобладает мнение, что, если Embraer не придет к потолку определенной португальской стороной суммы (около 830 млн. евро), то Португалии придется пойти на другие варианты.

М.Роло доложил в парламентском комитете по национальной обороне основные положения предлагаемого "Закона о военном планировании", который предусматривает инвестиции в размере 4,74 млрд. евро к 2030 году. Предполагаемая стоимость проекта по приобретению пяти транспортных самолетов и тренажера к ним оценивается в сумму 827 млн. евро в течение 12 лет.

Как уже сообщал ЦАМТО, министры обороны Бразилии и Португалии в сентябре 2010 года подписали декларацию о намерениях, предусматривающую участие Португалии в программе разработки военно-транспортного самолета KC-390 компании Embraer. Данное соглашение стало базовым документом для начала переговоров об участии португальских компаний в проектировании и изготовлении нового самолета, а также закупке до шести KC-390 для ВВС Португалии. В период 2012-2015 гг. Португалия инвестировала 30 млн. евро в программу KC-390, наряду с Чехией и Аргентиной.

Правительство Португалии 27 июля 2017 года своим постановлением уполномочило Министерство национальной обороны провести с Embraer Defense and Security переговоры о закупке до пяти самолетов ВТА KC-390 (с опционом на поставку шестого).

Новые самолеты предназначены для замены состоящих на вооружении 501-й эскадрильи ВВС C-130H "Геркулес". Поставка KC-390 должна расширить возможности ВВС Португалии по транспортировке войск и грузов, проведению поисково-спасательных операций, медицинской эвакуации, а также поддержке островных территорий. Кроме того, самолеты планируется применять для дозаправки топливом в полете самолетов и вертолетов, а также использовать их в целях пожаротушения и поддержки гуманитарных миссий.

Ожидается, что KC-390 достигнут начальной готовности к боевому применению до конца 2021 года.

17.01.2019
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Аргентина
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