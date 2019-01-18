"Это такой пиар-ход Трампа": когда США выйдут из ДРСМД

США начнут выход из ДРСМД 2 февраля

США начнут выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в субботу 2 февраля. При этом Вашингтон по-прежнему требует от России "доказательств выполнения" ДРСМД. Москва указала, что этот шаг американской стороны направлен на то, чтобы "демонизировать" российскую сторону, а все заявления Вашингтона являются голословными.

США запустят процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в субботу, 2 февраля, сказала заместитель государственного секретаря Андреа Томпсон.

"Вашингтон приостановит свои обязательства по ДРСМД в заявленный срок 2 февраля, если Россия не предоставит доказательств его выполнения", - цитирует дипломата ФАН.

По ее словам, после приостановки обязательств США по ДРСМД у России будет еще полгода на то, чтобы "выполнить договор" до полного выхода Вашингтона из соглашения.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов указал, что этот шаг направлен на то, чтобы "демонизировать" российскую сторону.

"Это голословное заявление, опять из разряда тех, которые позволяют как бы, по их мнению, демонизировать Россию, обвинять ее во всех смертных грехах, чего на самом деле наше государство не делало. То есть это еще раз пиар-ход нынешней администрации США", - подчеркнул парламентарий.

Чуть ранее президент России Владимир Путин в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" рассказал, что США ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала.

"Заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий. Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными. Разумеется,

мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры", - заверил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что, несмотря на объявленное США намерение выйти из ДРСМД, Москва открыта для продолжения диалога по поиску путей его сохранения

"Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами. Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом - ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", - добавил президент России.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года также заявил, что Москва по-прежнему готова работать над спасением ДРСМД. Он также выразил надежду на то, что и Европа приложит для этого усилия, а не будет поддаваться США, передает НСН.

"Мы по-прежнему готовы работать по спасению Договора о ракетах средней и меньшей дальности", - сказал дипломат.

Министр добавил, что европейские страны в этом заинтересованы, может быть, больше, чем кто-либо другой.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что шансы на сохранение ДРСМД невелики. При этом министр заверил, что ФРГ сделает все возможное для сохранения ядерной сделки.

"Мы попытаемся сделать все, чтобы сохранить соглашение. Но шансы, к сожалению, невелики", - сказал дипломат.

Он добавил, что в настоящее время надо "склонить российскую сторону к прояснению обвинений [в нарушении договора] и восстановлению приверженности соглашению". Маас подчеркнул, что Россия готова к переговорам по ДРСМД.

ДРСМД - договор между СССР и США, подписанный Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

Соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.

К июню 1991 года договор был выполнен: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов (из них около половины - произведенные ракеты, не находившиеся на боевом дежурстве); США - 846 комплексов. В настоящее время будущее Договора, ставшего одним из столпов режима контроля над вооружениями, оказалось под вопросом, поскольку Россия и США обвиняют друг друга в его нарушении

Рафаэль Фахрутдинов