Экипаж новейшего патрульного корабля "Василий Быков" Черноморского флота готовится к выходу в море

ЦАМТО, 17 января. Экипаж нового патрульного корабля "Василий Быков" Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) приступил к сдаче курсовых задач.

Моряки уже отработали вопросы организации корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.

Были также проведены корабельные учения по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования, борьбе за живучесть – аварийная партия выполнила мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также заделывание пробоины и откачивание поступившей забортной воды.

Следующим этапом курса подготовки экипажа корабля к выполнению задач по предназначению станет выход в море с выполнением артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.