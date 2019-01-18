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18.01.2019
ЦАМТО

Экипаж новейшего патрульного корабля "Василий Быков" Черноморского флота готовится к выходу в море

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Патрульный корабль "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков".
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 17 января. Экипаж нового патрульного корабля "Василий Быков" Новороссийской военной морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) приступил к сдаче курсовых задач.

Моряки уже отработали вопросы организации корабельной службы и мероприятия по приготовлению корабля к бою и походу.

Были также проведены корабельные учения по противовоздушной обороне одиночного корабля, находящегося на стоянке в пункте базирования, борьбе за живучесть – аварийная партия выполнила мероприятия по ликвидации условного очага возгорания в одном из отсеков корабля, а также заделывание пробоины и откачивание поступившей забортной воды.

Следующим этапом курса подготовки экипажа корабля к выполнению задач по предназначению станет выход в море с выполнением артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

17.01.2019
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
Военные учения
ЧФ
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