В 2019 году Воздушно-космические силы проведут 14 масштабных акций с участием пилотажных групп

Многоцелевые истребители Су-30СМ пилотажной группы Соколы России принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016.

ЦАМТО, 17 декабря. В текущем году Воздушно-космические силы проведут 14 масштабных акций "Служба по контракту – твой выбор" в различных регионах России с участием авиационных групп высшего пилотажа.

Мероприятия будут организованы в 14-ти городах в различных регионах от Калининградской области до Хабаровского края, включая Крым, Краснодарский край, Поволжье, Урал, Дальний Восток.

Первая акция с участием летчиков пилотажной группы "Соколы России" пройдет 20 января с.г. в Великом Новгороде во время проведения торжественных мероприятий, посвященных 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Летчики Воздушно-космических сил выполнят полеты на четырех новейших многоцелевых истребителях Су-35С, продемонстрируют элементы ближнего маневренного воздушного боя, включая такие фигуры, как "крюк", "узел", "крыша" и другие.

Помимо этого, экипажи пилотажной группы "Соколы России" отработают комплекс фигур одиночного и группового пилотажа, выполнив при этом такие элементы, как "колокол", "штопор", "кадушка", "петля Нестерова", "бочка", роспуск "тюльпан".

Полеты пройдут над акваторией реки Волхов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.