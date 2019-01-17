"Он не настолько востребован в мире": каковы перспективы возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Украине

Украина намерена возобновить производство самых больших и тяжелых в мире серийных транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" без российских комплектующих и в сотрудничестве с зарубежными компаниями, заявил замглавы "Укроборонпрома" Сергей Омельченко. Он выразил надежду, что первую машину начнут собирать уже в 2019 году. При этом за последние три года компания "Антонов" не построила ни одного серийного самолета. Эксперты сомневаются, что современная украинская авиастроительная отрасль способна на подобные проекты. По их мнению, сотрудничество с Киевом нужно зарубежным партнерам для решения собственных проблем.

Украина возобновит производство крупнейшего в мире серийного транспортного самолета Ан-124 "Руслан". С таким заявлением выступил заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Сергей Омельченко.

"Мы активно сотрудничаем в этом направлении с несколькими международными компаниями, производящими авиационную технику. Уже сейчас мы на завершающей стадии полной переработки всей электронной составляющей этого транспортного самолета", - сказал он в эфире телеканала "Прямой".

Омельченко выразил надежду, что производство первого "Руслана" начнется уже в 2019 году.

Отметим, что "Антонов" находится в затяжном кризисе. Так, с 2016 по 2018 год авиастроительное предприятие и вовсе не произвело и не поставило заказчиками ни одного серийного самолета. Представители компании заявили, что эта ситуация сложилась в том числе из-за разрыва связей с Россией.

"Отсутствие кооперации с Россией по самолетам "Антонов" не облегчило жизнь предприятия", -сказал в сентябре 2016 года замначальника отдела перспективных разработок "Антонова" Андрей Хаустов.

При этом многие конструкторы переехали на работу в Китай, отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов.

"Прежнее руководство, которое пыталось выправить ситуацию, тоже исчезло. Вместо этого прислали комиссаров. Ан-124 "Руслан" - уникальный самолет, но не настолько он востребован в мире. Поэтому их и было всегда немного", - подчеркнул он.

Кроме того, на Украине уже заявляли о попытках создать самолет на базе самого большого в мире транспортника Ан-225 "Мрия", но этот проект так и остался нереализованным, напомнил военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

"Недавно Украина носилась с проектом создания сверхтяжелого самолета на базе Ан-225 "Мрия", но, как известно, спонсоров для проекта почему-то не нашлось. Это все повисло в воздухе и не принесло никаких результатов. Поэтому данное заявление - не более чем просто заявление, реализация которого в краткосрочной (даже среднесрочной) перспективе невозможна", - сказал он RT.

"Украина нужна как раздражитель России"

Положение компании "Антонов" демонстрирует все состояние украинской авиастроительной сферы, которая не развивается из-за противодействия западных партнеров Киева, считает военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"В авиационной промышленности Украины не заинтересованы западные кураторы, чтобы не иметь конкурента. Все, что они могут из нее вытянуть - идеи и специалистов, - они вытянут. Украина им нужна как раздражитель России - только и всего", - сказал он RT.

Ранее американская корпорация Boeing заключила соглашение о партнерстве с "Антоновым". По мнению Алексея Леонкова, сотрудничество нужно американской стороне для решения собственных проблем в авиастроении.

"Получить доступ к тем разработкам, которые были сделаны еще в советские времена, то есть ознакомиться с технической документацией, чтобы решить собственные вопросы по созданию сверхтяжелых самолетов", - добавил эксперт.

"Предмет мечтаний всех машиностроителей"

Самолет Ан-124 "Руслан" был разработан в СССР и выпускался с 1984 года. Всего было построено 55 машин этой модели, последние из которых - в 2004 году. Возобновить производство Ан-124 предлагалось неоднократно.

В 2006 году Комитет по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской комиссии принял решение наладить серийное производство. Было объявлено, что компания "Волга-Днепр" до 2030 года планирует приобрести до 100 модернизированных Ан-124.

В 2011 году председатель совета директоров украинской компании ОАО "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев заявил о переносе программы восстановления производства самолетов с 2014-го на 2016 год.

"Мы рассчитывали, что восстановление производства Ан-124 "Руслан" начнется с 2014 года, но на днях было совещание в Ульяновске, на котором было сообщено, что программа отодвигается на 2016 год", - сказал он.

В августе 2014 года проект возобновления совместного производства Ан-124 был закрыт из-за ухудшения отношений между Россией и Украиной.

"Жаль, потому что такие ниши, которые мы совместно с украинцами занимали... такие ниши и такие возможности еще нужно поискать. Это те самые компетенции, которые в мировой технологической гонке крайне востребованы и являются предметом мечтаний всех машиностроителей", - отмечал замглавы Минпромторга РФ Юрий Слюсарь.

При этом работы по замене Ан-124, находящихся на вооружении России, уже ведутся. Об этом в интервью RT ранее рассказал главный конструктор ПАО "Ил" Николай Таликов. Известно и название будущей модели - Ил-106.

"На сегодняшний день Ил-106 записан в нашу программу, и мы приступаем к его созданию. Грузовая кабина Ил-106 будет такой же размерности, как у "Руслана". На самолете будут установлены новые двигатели, новая авионика и все остальное. Создание Ил-106 будет шагом вперед в деле обновления военно-транспортной авиации России", - сказал он.

Таликов считает, что таким образом дискуссия о необходимости воссоздания Ан-124 закончилась. Новый самолет появится в 2025-2026 году, добавил конструктор.

"Страна от нас требует, чтобы Ил-106 появился в 2025-2026 году", - подчеркнул Таликов.

Георгий Мосалов, Анна Лушникова, Полина Полетаева