Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - У России есть все возможности для парирования новых угроз, которые могут возникнуть в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду "Интерфаксу-АВН" председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.

"Если мы оттолкнемся от успешного опыта использования "Калибров" (крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ", - "ИФ"), и разработки и создания их более совершенной модификации - "Калибра-М", то можно с уверенностью говорить о том, что в случае необходимости произвести необходимое количество изделий с гораздо лучшими тактико-техническими характеристиками, чем те, которые мы сократили (по ДРСМД), большого труда не составит", - сказал он, отвечая на вопрос, чем Россия технически может ответить на выход США из Договора.

"Я думаю, что тот уровень оснащения современными вооружениями, который мы сейчас видим в российской армии, разработка новых средств поражения говорит о том, что мы смогли не просто восстановить собственный научно-технический потенциал, но и выйти на новые рубежи, которые по ряду сегментов - это и радиоэлектронная борьба, и гиперзвуз, и многое- многое другое - пока кроме нас никому не доступны", - подчеркнул В.Гутенев, занимающий также должность первого вице-президента Союза машиностроителей России.

"Я очень надеюсь на то, что политика США, которая очень часто играет на повышение ставок, в данном случае примет более разумные очертания в виде проведения переговоров. Было бы конечно желательно, чтобы к ним присоединился и ряд других стран, в том числе и Китай", - полагает депутат.

"Мне кажется, что очень важная задача - не допускать гонки вооружений, не входить в ненужные траты, сделав приоритетом решение социальных задач", - считает он.

По данным открытой печати, дальность действия крылатой ракеты "Калибр-М" может превышать 4 тысячи километров. Ее предшественницами - ракетами "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" - оснащены корабли и подводные лодки ВМФ России, соответственно.