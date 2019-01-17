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17.01.2019
Интерфакс-АВН

Угрозы, связанные с возможным выходом США из ДРСМД, можно парировать с помощью крылатых ракет "Калибр-М" - Владимир Гутенев

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Владимир Гутенев
Владимир Гутенев.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Москва. 16 января. ИНТЕРФАКС-АВН - У России есть все возможности для парирования новых угроз, которые могут возникнуть в случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в среду "Интерфаксу-АВН" председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса Владимир Гутенев.

"Если мы оттолкнемся от успешного опыта использования "Калибров" (крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ", - "ИФ"), и разработки и создания их более совершенной модификации - "Калибра-М", то можно с уверенностью говорить о том, что в случае необходимости произвести необходимое количество изделий с гораздо лучшими тактико-техническими характеристиками, чем те, которые мы сократили (по ДРСМД), большого труда не составит", - сказал он, отвечая на вопрос, чем Россия технически может ответить на выход США из Договора.

"Я думаю, что тот уровень оснащения современными вооружениями, который мы сейчас видим в российской армии, разработка новых средств поражения говорит о том, что мы смогли не просто восстановить собственный научно-технический потенциал, но и выйти на новые рубежи, которые по ряду сегментов - это и радиоэлектронная борьба, и гиперзвуз, и многое- многое другое - пока кроме нас никому не доступны", - подчеркнул В.Гутенев, занимающий также должность первого вице-президента Союза машиностроителей России.

"Я очень надеюсь на то, что политика США, которая очень часто играет на повышение ставок, в данном случае примет более разумные очертания в виде проведения переговоров. Было бы конечно желательно, чтобы к ним присоединился и ряд других стран, в том числе и Китай", - полагает депутат.

"Мне кажется, что очень важная задача - не допускать гонки вооружений, не входить в ненужные траты, сделав приоритетом решение социальных задач", - считает он.

По данным открытой печати, дальность действия крылатой ракеты "Калибр-М" может превышать 4 тысячи километров. Ее предшественницами - ракетами "Калибр-НК" и "Калибр-ПЛ" - оснащены корабли и подводные лодки ВМФ России, соответственно.

16.01.2019
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2 комментария
№1
17.01.2019 19:34
Да что придумывать удешевить "Калибр",и поставить на колесную базу тягача.Или просто в "контейнеры",и штамповать их.Расставить на нужных участках и заранее вбить маршруты на "нужные" объекты.А все "вундервафли" нужны будут для уничтожения ПВО и ПРО,как только "защита" сломлена,полетели сотни "ломов" с 500кг гексогеном на стационарные объекты(порты,аэропорты,в/ч,радары,мосты,жд станции,штаб-квартиры,Информационные, коммуникационные и медийные центры,Дата-центры и т.д.).А при совместной работе(с другими системами и ведомствами) и достаточной насыщенности(что бы на один объект пару десятков ракет) можно за сутки полностью разрушить оборонительный и наступательный потенциал большинства стран(кроме США,Китай и все что далеко).
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№2
17.01.2019 20:23
Американские ракеты из Европы и Азии смогут стрелять по Москве, а докуда долетит, если ему дадут долететь,  Калибр? Даже если он будет на самолете-носителе, или корабле?
Странно-наивные рассуждения человека, который должен бы быть компетентным в этом вопросе.
Американцы со своих баз смогут обстреливать всю территорию России, ее Калибры смогут обстреливать только пустые пусковые установки.
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