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17.01.2019
ИноСМИ

Al Chourouk (Тунис): один из главных итогов "арабской весны" — "русский медведь" возвращается на Ближний Восток

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Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Источник изображения: © Минобороны РФ

За несколько лет Россия из второстепенного игрока на Ближнем Востоке превратилась в доминирующую силу, способную противостоять западному региональному влиянию. Это произошло благодаря хаосу «арабской весны» и упадку влияния США в регионе. И вот сокрушительная победа в Сирии, новая зона влияния в Ливии и посредничество в Йемене. Не забыла Россия и про Египет, отдалившийся от США.


За несколько лет Россия из второстепенного игрока на Ближнем Востоке превратилась в доминирующую силу, способную противостоять западному региональному влиянию. Это произошло благодаря хаосу "арабской весны" и упадку влияния США в регионе.

Одной из основных причин, побудивших Россию к переходу на Ближний Восток, стали последствия "арабской весны", которая перевернула ситуацию с ног на голову в регионе в целом. Эти последствия убедили президента Путина в том, что Россия совершила ошибку, когда ушла с тех территорий на Ближнем Востоке, которые унаследовала от Советского Союза. Путин стремится восстановить международный авторитет России, в основном используя ошибки Соединенных Штатов. Эти обстоятельства предоставили Кремлю возможность создать новые зоны влияния.

Судя по всему, тактика Кремля направлена на расширение влияние как внутри стран, так и на региональной арене. Сложные политические маневры повысили международный авторитет и роль Москвы в качестве дипломатического посредника.

После успешного военного вмешательства в Сирию, которое закончилось крупной военной победой для Москвы и ее союзников и разгромом вашингтонского лагеря, сейчас очень трудно принять какое-либо решение в Сирии, не обращаясь к России или действуя вопреки ее воле. Россия готова больше участвовать в решении ближневосточных проблем, чтобы утвердить свою легитимность в Средиземном море.

Что касается Ливии, то Москва снова смогла поддержать своего главного союзника в этой стране и установить новую зону влияния на Ближнем Востоке. В отличие от односторонних действий в Сирии, российская стратегия в Ливии не предполагает навязывание Хафтара в качестве президента Ливии при помощи силы, а скорее сотрудничество с международным сообществом для стабилизации ситуации на ливийской территории таким образом, чтобы гарантировать интересы Москвы.

Также Россия начала играть важную роль в Йемене, предлагая свое посредничество и выступая в качестве активного партнера в политическом процессе.

В Ираке Россия стала играть большую роль в процессе вооружения вооруженных сил страны для противостояния "Исламскому государству" (запрещена в РФ - прим. ред.). Это еще одно проявление российской внешнеполитической стратегии, которая основывается на активизации роли России на региональном и международном уровнях, чтобы избежать внешнего давления и шантажа.

Возвращение в качестве региональной силы

В настоящее время Россия посылает миру сигналы о том, что она вернула себе роль ключевого игрока в регионе и утвердилась в качестве силы, с которой нельзя не считаться. Москва не ограничилась одним возвращением в регион, она имеет четкие цели и видение того, как достичь этих целей, а также обладает всеми необходимыми для этого ресурсами. Президент Путин хочет установить новые правила игры на Ближнем Востоке, изменить региональную систему, которая гарантирует Соединенным Штатам возможность без каких-либо издержек и труда использовать в своих интересах поток энергоресурсов из региона. Проамериканские страны Персидского залива, от которых зависела Америка, теперь поняли, что должны учитывать интересы и цели России.

Кроме того, Путин объединил усилия с иранцами, которые также недовольны нынешней региональной системой, созданной Соединенными Штатами на Ближнем Востоке.

Очевидно, Египет также видит в России возможную альтернативу США, особенно если учесть, что американцы дали ему достаточно оснований для поиска другого союзника.

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16.01.2019
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Египет
Ирак
Иран
Йемен
Ливия
Россия
Сирия
США
Тунис
Персоны
Путин Владимир
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