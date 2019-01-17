Международные учения "Индра" в 2019 году пройдут в Индии

Российские и индийские летчики после полета в рамках международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке. 26 октября 2017 год.

Время и конкретное место проведения, а также состав сил и средств учений будут согласованы во время подготовительных консультаций

ТАСС, 16 января. Российско-индийские учения "Индра" в 2019 году пройдут на полигоне в Индии, сообщил в среду начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Совместное российско-индийское военное учение "Индра-2019" в текущем году планируется провести на одном из военных полигонов Республики Индия. На предстоящих планирующих конференциях будет рассмотрен вопрос об организации международного учения в межвидовом формате, в частности с привлечением сухопутной, авиационной и морской составляющей", - сообщил Гордеев.

Он уточнил, что время и конкретное место проведения, а также состав сил и средств учений будут согласованы двумя государствами во время подготовительных консультаций.

Российско-индийские учения "Индра-2018" прошли в Индии в ноябре. В них участвовали 250 военнослужащих мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа и 250 военнослужащих 31-й бронетанковой дивизии Вооруженных сил Индии. ВВО отправил на учения танковые, мотострелковые, разведывательные подразделения со своим стрелковым оружием, боеприпасами, средствами имитации, связи и оптическими приборами, а боевую технику для отработки практических действий российским военнослужащим предоставила индийская сторона.

На учениях военные двух стран отработали планирование миротворческой операции, взаимодействие штабов и подразделений сухопутных войск, а также тактические действия по нейтрализации групп "незаконных вооруженных формирований". Во время проведения учения прошли совместные лекции, учебные стрельбы, демонстрация вооружения и военной техники.