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17.01.2019
ЦАМТО

Курсанты учебного центра инженерных войск в Волгограде отработали специальные задачи на глубине в новом снаряжении

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Водолазы. Архивное фото
Водолазы. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

ЦАМТО, 16 января. В Межвидовом региональном учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированном на территории Волгоградской области, проведены первые в этом году практические подводные спуски военных водолазов, обучающихся на курсах младших специалистов, в новом снаряжении.

Практические спуски водолазов проведены в специально оборудованном бассейне МРУЦ на глубине до 5 м в различных видах водолазного снаряжения, в том числе новых СЛВИ-15. Курсанты выполнили инженерно-технические специальные и инженерно-разведывательные водолазные работы.

Данные занятия проводятся для получения навыков перед погружением в открытых водоемах. Водолазы отрабатывают нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости, определять стороны света. При работе группами они обучаются подавать сигналы жестами и с помощью подводных фонарей.

В ходе специальной подготовки водолазов в МРУЦ обучают выполнять задачи с использованием различной техники на глубине до 20 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

16.01.2019
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