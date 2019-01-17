Курсанты учебного центра инженерных войск в Волгограде отработали специальные задачи на глубине в новом снаряжении

ЦАМТО, 16 января. В Межвидовом региональном учебном центре (МРУЦ) инженерных войск, дислоцированном на территории Волгоградской области, проведены первые в этом году практические подводные спуски военных водолазов, обучающихся на курсах младших специалистов, в новом снаряжении.

Практические спуски водолазов проведены в специально оборудованном бассейне МРУЦ на глубине до 5 м в различных видах водолазного снаряжения, в том числе новых СЛВИ-15. Курсанты выполнили инженерно-технические специальные и инженерно-разведывательные водолазные работы.

Данные занятия проводятся для получения навыков перед погружением в открытых водоемах. Водолазы отрабатывают нормативы, учатся контролировать запас кислорода, ориентироваться в воде в условиях ограниченной видимости, определять стороны света. При работе группами они обучаются подавать сигналы жестами и с помощью подводных фонарей.

В ходе специальной подготовки водолазов в МРУЦ обучают выполнять задачи с использованием различной техники на глубине до 20 м, сообщает пресс-служба Южного военного округа.