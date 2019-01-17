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17.01.2019
ЦАМТО

В.Путин: США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

ЦАМТО, 16 января. США фактически ведут линию на демонтаж системы международных соглашений в сфере контроля над вооружениями, которые связывают им руки в наращивании военного потенциала или пытаются выполнять их выборочно, то есть только в той части, которая отвечает их интересам.

Об этом в интервью сербским изданиям "Политика" и "Вечерние новости" в преддверии визита в Республику Сербия заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы российского государства, "заявление о намерении выйти из ДРСМД стало еще одним звеном в длинной цепочке подобных действий. Очевидно, что последствия такой политики будут самыми негативными".

Разумеется, отметил президент, "мы не собираемся закрывать глаза на развертывание американских ракет, которые представляют прямую угрозу для нашей безопасности. Вынуждены будем принимать эффективные ответные меры. Однако Россия, как ответственная и здравомыслящая страна, не заинтересована в новой гонке вооружений. Несмотря на объявленное США намерение выйти из Договора, мы открыты для продолжения диалога по поиску путей его сохранения. В декабре направили американцам ряд конкретных предложений на этот счет. Готовы к серьезному разговору и по всей стратегической повестке между нашими странами".

В.Путин подчеркнул, что "Россия твердо и последовательно выступает за оздоровление международной обстановки в целом, которая, как Вы справедливо отметили, остается напряженной. И добавлю – непредсказуемой. Причем во многом такое положение и сложилось из-за непрекращающихся односторонних, в том числе силовых действий США и ряда других западных государств. В результате усиливается общая атмосфера конфронтационности и недоверия".

"Призываем западных коллег отказаться от методов шантажа, угроз и провокаций, уважать международное право, выстраивать межгосударственный диалог на принципах, зафиксированных в Уставе ООН. Именно в этом – ключ к сохранению мира, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности", – заключил В.Путин.

16.01.2019
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1 комментарий
№1
17.01.2019 22:42
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