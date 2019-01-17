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17.01.2019
ТАСС

Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году

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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Часть самолетов получит двигатели второго этапа, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Второй контракт на производство и поставку истребителей Су-57, предполагающий передачу Воздушно-космическим силам (ВКС) 13 таких машин, планируется подписать в 2020 году, сообщил в среду ТАСС источник в авиастроительной отрасли. По первому контракту в войска в 2019-2020 годах поступит два самолета пятого поколения.

"В 2020 году планируется подписание второго контракта на производство и поставку в войска 13 истребителей Су-57, часть из которых получит уже двигатели второго этапа", - сообщил собеседник агентства. "Срок действия нового контракта, предварительно, составит пять лет", - добавил он.

Источник уточнил, что "в соответствии с подписанным в 2018 году контрактом, в текущем году будет передан в ВКС один серийный Су-57 с двигателями первого этапа, второй самолет с таким же двигателями - в 2020 году".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы был подписан Министерством обороны России и ПАО "Сухой" 22 августа в подмосковной Кубинке в рамках форума "Армия-2018". Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 планирующихся к поставке пойдет в войска в 2019 году.

16.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
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2020-й год
АРМИ-20XX
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9 комментариев
№1
17.01.2019 05:34
Ерунда какая-то. Если нужны самолёты - надо заказывать и летать. Если не нужны или не можем, так нечего и дёргаться, по 2 самолёта в год выпускать.
+3
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№2
17.01.2019 09:24
Цитата
https://bmpd.livejournal.com/3496286.html

Как уже неоднократно отмечал наш блог, фактическое серийное производство Су-57 для строевых частей ВКС России будет развернуто не ранее 2026 года - по всей видимости, в рамках новой перспективной Государственной программы вооружений на 2026-2035 годы.
0
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№3
17.01.2019 11:39
Цифра 13 в корне неправильная. Должна стоять цифра 120 для оснащения пяти полков.
+3
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№4
17.01.2019 12:32
C учетом того что одна единица это около 100млн $  то 120 многовато (на 5 лет), штук 7-8 в год нормально было бы , желательно с двигателями второго этапа.
Тоже не пойму заказывать 2 шт. Чтобы  загрузить завод ? Так этим не загрузишь.
Лучше уж 5-6 Су 35.
+1
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№5
17.01.2019 16:02
C учетом того что одна единица это около 100млн $  то 120 многовато (на 5 лет), штук 7-8 в год нормально было бы , желательно с двигателями второго этапа.
Тоже не пойму заказывать 2 шт. Чтобы  загрузить завод ? Так этим не загрузишь.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2 шт. -  это  еще  ничего, вот  гиперзвуковых  "Авангардов"  заказали  12 шт.
до  2027 г. -  по  полторы  штуки  в  год.
+1
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№6
17.01.2019 16:50
Я уже ничему не удивляюсь...(((
0
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№7
17.01.2019 17:01
Цитата, Терентий_410 сообщ. №5
вот  гиперзвуковых  "Авангардов"  заказали  12 шт.
до  2027 г. -  по  полторы  штуки  в  год.
Да еще на старых носителях...
0
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№8
17.01.2019 19:12
Что то вы слишком переживаете,будем честными разве конвеер готов собирать СУ-57?!Вся документация готова?Персонал?Правовое поле,что бы знать когда где и кто виноват "если"?!Все поставщики продукции и оборудования все наладили и поставили на поток?!Все что здесь принимается это самолеты которые уже произведены,это и есть опытная партия что щас уже летает,и именно эти самолеты постепенно передают в армию,что бы уже в армии начали готовить пилотов,начали писать методички по обучению,эксплуатации и применению.Из за этого такие и смешные цифры,так как армия сама еще не готова принять эти "птички" нужны пилоты,нужны техники,нужна "база" подготовки.А то многие рассуждают так:мне 16 лет я щас куплю себе автомобиль,а через пару лет права получу и буду кататься.А ни чего что эти пару лет автомобиль простоит?!
-3
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№9
17.01.2019 22:38
Если не поставили  60 ПАК ФА к 20г, то хотя бы к 27г эти планы выполнили, всего-то и нужно по 10 самолётов в год.
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