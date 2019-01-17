Источник: контракт на поставку 13 Су-57 для ВКС России планируется подписать в 2020 году

Часть самолетов получит двигатели второго этапа, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Второй контракт на производство и поставку истребителей Су-57, предполагающий передачу Воздушно-космическим силам (ВКС) 13 таких машин, планируется подписать в 2020 году, сообщил в среду ТАСС источник в авиастроительной отрасли. По первому контракту в войска в 2019-2020 годах поступит два самолета пятого поколения.

"В 2020 году планируется подписание второго контракта на производство и поставку в войска 13 истребителей Су-57, часть из которых получит уже двигатели второго этапа", - сообщил собеседник агентства. "Срок действия нового контракта, предварительно, составит пять лет", - добавил он.

Источник уточнил, что "в соответствии с подписанным в 2018 году контрактом, в текущем году будет передан в ВКС один серийный Су-57 с двигателями первого этапа, второй самолет с таким же двигателями - в 2020 году".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать предоставленную источником информацию.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 со сроком действия на 2018-2020 годы был подписан Министерством обороны России и ПАО "Сухой" 22 августа в подмосковной Кубинке в рамках форума "Армия-2018". Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 планирующихся к поставке пойдет в войска в 2019 году.