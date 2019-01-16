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16.01.2019
Lenta.ru

На Луне выросло первое в истории растение

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Китайский луноход миссии Chang'e 4
Китайский луноход миссии Chang'e 4.
Источник изображения: China National Space Administration / Xinhua News / AP

На борту китайского зонда Chang'e 4, совершившего посадку на обратной стороне Луны, проросло одно из хлопковых семян в рамках эксперимента по созданию мини-биосферы Lunar Micro Ecosystem. Таким образом, на естественном спутнике Земли появилось первое и пока единственное в истории растение, выращенное в условиях лунной гравитации. Об этом сообщает китайское новостное агентство Xinhuanet.

Lunar Micro Ecosystem представляет собой цилиндр длиной 18 сантиметров и диаметром 16 сантиметров, внутри которого находятся семена хлопка, рапса, картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana), которая является широко используемым модельным организмом для биологических исследований. Кроме того, в контейнер были помещены яйца насекомых, которые, как ожидается, должны после вылупления дышать и вырабатывать диоксид углерода, необходимый для растений. Согласно замыслу ученых, должна сформироваться замкнутая мини-биосфера, напоминающая земные условия, однако существующая при низкой гравитации.

Изображения, сделанные миниатюрной камерой, которая следит за появлением и ростом живых организмов, показывают, что проросло пока только одно из семян.

Посадочный аппарат со 140-килограммовым луноходом миссии Chang'e 4 совершил мягкую посадку в бассейне Южный полюс — Эйткен 3 января, став первым зондом, севшим на обратную сторону Луны.

Пуск ракеты среднего класса Long March 3B с лунной станцией состоялся 8 декабря прошлого года с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань). На окололунную орбиту миссия вышла 12 декабря. Связь Chang'e 4 с Землей осуществляется через космический аппарат Queqiao, расположенный в точке Лагранжа L2 системы Земля — Луна (примерно в 455 тысячах километров от планеты). Спутник-ретранслятор был запущен 21 мая на ракете Long March 4C с Сичана.

15.01.2019
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Страны
Китай
Проекты
Луна
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