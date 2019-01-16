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16.01.2019
ТАСС

Центр судоремонта "Звездочка" не будет обжаловать решение суда по иску Минобороны

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Центр судоремонта "Звездочка"
Центр судоремонта "Звездочка".
Источник изображения: Пресс-служба Центр судоремонта "Звездочка"

Ведомство в январе 2018 года подало иск к "Звездочке" о взыскании неустойки по госконтракту, заключенному в феврале 2014 года

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Центр судоремонта "Звездочка" полностью удовлетворен решением Арбитражного суда Москвы по иску Минобороны России о взыскании с предприятия 17 млн рублей вместо 3,7 млрд рублей, запрошенных истцом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Звездочки".

"Центр судоремонта "Звездочка" полностью удовлетворен решением арбитража, никаких обжалований данного решения с нашей стороны далее не последует", - сказали в пресс-службе предприятия.

Министерство обороны РФ в январе 2018 года подало иск к "Звездочке" о взыскании более 3,7 млрд рублей неустойки по госконтракту, заключенному в феврале 2014 года. Контракт подразумевал техническое обслуживание кораблей Военно-морского флота. По мнению военного ведомства, изложенному в исковом заявлении, исполнитель неоднократно срывал сроки работ.

Обоснование судебного решения будет опубликовано в полном тексте судебного акта на сайте арбитражного суда Москвы.

ТАСС пока не располагает информацией, будет ли Минобороны обжаловать решение суда.

15.01.2019
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Звездочка
Минoбороны РФ
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