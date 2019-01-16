Vnexpress (Вьетнам): Китай работает над созданием радара радиусом более 3 миллионов квадратных километров

Новая радиолокационная система будет установлена на бортах кораблей для патрулирования вод, прилегающих к Китаю. Военные ученые Китая работают над созданием компактной радиолокационной системы для авианосцев, способной отслеживать более 3,4 миллиона квадратных километров. Радарная система позволит китайским военным кораблям на ранних этапах обнаружить угрозы, исходящие от вражеских кораблей, истребителей и ракет.

Новая радиолокационная система будет установлена на бортах кораблей для патрулирования вод, прилегающих к Китаю.

Военные ученые Китая работают над созданием компактной радиолокационной системы для авианосцев, способной отслеживать более 3,4 миллиона квадратных километров. Радарная система позволит китайским военным кораблям на ранних этапах обнаружить угрозы, исходящие от вражеских кораблей, истребителей и ракет.

"Благодаря традиционным технологиям, наша система мониторинга захватывала приблизительно 20% морской территории, граничащей с Китаем. С новой системой мы сможем отслеживать весь регион", - заявил профессор Лю Юнтан, сотрудник отдела информационных технологий Харбинского технологического института. Лю Юнтан отвечает за программу развития РЛС ЗГО (загоризонтная радиолокационная станция - прим. ред.) и 8 января был награжден премией президента Китая Си Цзиньпина, как лучший ученый страны.

Китайская радиолокационная система будет установлена на корабле, радиолокационные волны будут проходить в ионосферу и отражаться, а спутник или самолет перенаправит радиолокационные волны на корабли. Китайские ученые ищут способ устранения неполадок в регулировке радиолокационной частоты, деполяризации и ориентации в соответствии с расстоянием к цели и условиями ионосферы и работают над созданием плавающих радиолокационных станций.

Китай - не единственная страна, которая разработала технологию создания РЛС ЗГО в море. В 2016 году американская фирма "Рэйтеон" (Raytheon) запатентовала аналогичную систему. Конструкция "Рэйтеон" включает радиолокатор и несколько антенн дальностью обнаружения более тысячи километров, она способна контролировать более 1 миллиона квадратных морских миль, что эквивалентно 3,4 миллионам квадратных километров (примерно размер Индии).

Наземные радары были разработаны США и Советским Союзом во времена холодной войны, чтобы помочь двум армиям контролировать тысячи километров территории. Волна радара направлена на ионосферу, которая отражает электромагнитную волну на землю.

Радарная система ЗГО требует огромного количества энергии и должна быть построена на большой площади и ровной местности. К сожалению, радиолокационные станции подвержены атакам из-за фиксированной схемы расположения, что заставляет многие вооруженные силы переходить на использование систем раннего предупреждения.

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Нгуен Тиен (Nguyn Tin)