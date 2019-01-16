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16.01.2019
ИноСМИ

Business Insider (США): военные США согласились с использованием искусственного интеллекта для борьбы с противниками

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Открытие военных учений "Рэпид трайдент-2018" на Украине
Открытие военных учений "Рэпид трайдент-2018" на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Командующий сухопутных войск США по вопросам закупок, логистики и технологий Брюс Джетт допустил, что определенные виды вооружения могут быть переданы под контроль искусственного интеллекта. Поскольку только так появляется возможность победить таких мощных противников, как Китай и Россия.


Американские военные согласились с использованием искусственного интеллекта, считая, что их страна не сможет тягаться с потенциальными большими врагами, такими как Россия и Китай, без технологии будущего. Впрочем, беспокойства, связанные с контролем машины над смертоносным оружием, заставили чиновников пока занять консервативный подход к ИИ. В частности, сейчас они настаивают, чтобы в процессе принятия решений по применению летальной силы участвовал человек.

Но Джетт заметил, что ограничение оборонительных систем на основе искусственного интеллекта не совсем правильное. Он пояснил, что умные машины позволяют сухопутным войскам США чрезвычайно быстро реагировать и давать ответ на вражеские атаки. Но консервативные опасения подрывают эти возможности.

"Время - это оружие. Если мы не сможем привлечь искусственный интеллект к эффективному управлению оборонительными системами, в долгосрочной перспективе мы потеряем время. Допустим, вы ведете артиллерийский огонь по мне. Я могу сбить эти снаряды, а вам нужен человек в цепочке операции для осуществления каждого нового выстрела. Но людей не хватает, чтобы стрельба происходила достаточно быстро", - пояснил американский военный.

Подразделение Джетта вместе с недавно созданным подразделением Army Futures Command (AFC) пытаются разработать дорожную карту для применения искусственного интеллекта в боевых условиях. AFC занимается разработкой искусственного интеллекта для сухопутных войск США. Для этого подразделение создало специальный центр в Университете Карнеги-Мэллоун.

"Мы пытаемся структурировать архитектуру искусственного интеллекта так, чтобы она была устойчивой и облегчила нашу способность распределять ресурсы, проводить исследования и имплантировать возможности ИИ по всей армии", - сказал Джетт.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Мэтью Кокс (Matthew Cox)

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
AI
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