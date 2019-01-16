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16.01.2019
Военное обозрение

Минобороны РФ подтвердило передачу Лаосу четырёх учебно-боевых Як-130

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Як-130
УБС Як-130 ВВС Лаоса.
Источник изображения: LAOS ARMY CHANNEL

Российское Минобороны подтвердило поставку в Лаос четырех учебно-боевых самолетов Як-130. Как пояснили в военном ведомстве, самолеты были поставлены в рамках контракта, подписанного в 2017 году, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В Минобороны отметили, что Россия и Лаос успешно реализуют программу военно-технического сотрудничества, в рамках которой был заключен контракт на поставку Як-130. Лаосская стороны полностью оплатила поставку самолетов, добавили в министерстве обороны. Кроме этого, в рамках сотрудничества стран, Россия поставляет в Лаос бронетанковую, легкобронированную технику и другие вооружения российского производства. Также в стране работает отряд Международного противоминного центра ВС РФ, который ведет работу по обучению саперов Народной армии Лаоса и проводит разминирование территории страны от неразорвавшихся американских снарядов и бомб.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что 20 января, в день празднования 70-ой годовщины образования Народной армии Лаоса, в столице государства - Вьентьяне - будет открыто представительство Министерство обороны России.

В знак признательности за многолетнее сотрудничество, лаосская Народная армия передала в дар российскому Минобороны 30 полностью исправных танков Т-34. На сегодняшний день эшелон с танками прошел Красноярск и продолжает движение к Москве.

Ранее "Военное обозрение" сообщало о получении Лаосом трех учебно-боевых самолетов Як-130.

15.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Лаос
Россия
США
Продукция
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
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