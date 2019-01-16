Береговые артбригады ВМФ усиливают "Хризантемами"

Береговые артиллерийские бригады российского флота начали вооружать сверхдальними ПТРК "Хризантема-С", способными уничтожать бронетехнику, катера и вертолеты противника на дистанции до 10 км, сообщают Известия.

Источник изображения: КБ машиностроения, https://www.kbm.ru

Первые комплексы уже получила на вооружение артбригада Балтийского флота. До конца года их получат все артиллерийские бригады ВМФ.

Всепогодный противотанковый комплекс 9К123 "Хризантема-С" разработан в Конструкторском бюро машиностроения. Он считается самым мощным из всех российских ПТРК. Его ракеты развивают сверхзвуковую скорость.

Установка выполнена на базе БМП-3. Скорость боевой машины – до 70 км/час. Способна действовать в условиях применения оружия массового поражения. Имеет возможность преодолевать водные преграды вплавь. Экипаж – 2 человека.

Установка имеет два независимых канала наведения: оптико-лазерный и радиолокационный. Пуск ракет выполняется с места. Скорострельность – до 4 ракет в минуту. Способна держать под прицелом сразу две цели. Скорость поражаемых наземных объектов – до 60 км/ч, воздушных – до 340 км/ч.

По словам эксперта Алексея Хлопотова, морская пехота остро нуждается в современных артсистемах. Раньше для поддержки морпехов использовались артиллерийско-минометные установки "Нона". Однако "Хризантема" – высокомобильная плавающая платформа – является более универсальных средством поражения, способным пробивать мощную танковую броню. В случае необходимости боевые машины можно десантировать с кораблей.