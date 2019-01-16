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16.01.2019
ЦАМТО

Минобороны Румынии приостановило тендер по закупке четырех корветов УРО

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Корвет SIGMA 10514
Корвет SIGMA 10514 голландской компании Damen Schelde.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 15 января. Министерство обороны Румынии 11 января объявило о приостановке тендера по закупке четырех новых многоцелевых корветов УРО и модернизации двух имеющихся фрегатов "Тип-22".

Как пояснили в министерстве, процедура будет заморожена до тех пор, пока не будут рассмотренные претензии, поданные участниками тендера.

Напомним, что тендерные предложения на поставку четырех новых корветов были представлены к октябрю 2018 года тремя европейскими компаниями: Damen, Fincantieri и Naval Group. Стоимость программы оценивается в 1,6 млрд. евро.

Итальянская судостроительная группа Fincantieri предложила МО Румынии корабль, разработанный на основе проекта корвета класса "Абу-Даби". В случае победы в тендере, корабли планируется построить на предприятиях, принадлежащих группе компаний VARD, расположенных в румынских городах Тулча и Бреила.

Французская группа предложила Румынии корветы класса "Говинд-2500" (Gowind 2500), версии которого были проданы в Египет и Малайзию. Французские корветы могут быть построены на румынском предприятии Santierul Naval Constanta.

Как Naval Group, так и Fincantieri предложили вооружить корабли ПКР MM40 "Экзосет" и ЗРК VL MICA-M группы MBDA.

Предположительно, Damen предложила Румынии покупку кораблей на базе проекта фрегата Sigma-10514, которые будут оснащены, среди прочего, ПКР "Гарпун" Блок.2 и ЗУР RIM-162 ESSM. Корветы голландской группы предложено построить на мощностях румынского подразделения группы Damen Shipyards – Damen Shipyards Galati.

Все участники торгов также представили предложения по модернизации состоящих на вооружении фрегатов "Тип-22", приобретенных из состава британского флота в 2003 году. Проект, в частности, предусматривает оснащение кораблей новыми ПКР и ЗРК.

Ранее сообщалось, что первый корвет водоизмещением не менее 1600 т должен быть построен и оборудован в течение трех лет после подписания контракта, а всю программу планируется завершить в течение семи лет.

Министерство обороны Румынии планировало принять решение о выборе предпочтительного претендента в начале ноября 2018 года и начать с ним переговоры об условиях поставки концу ноября.

Предпочтение, по всей видимости, было отдано голландской Damen, хотя официально голландская группа победителем не называлась. Компания Santierul Naval Constanta, партнер Naval Group в тендере, еще в ходе его проведения подала иск в суд с требованием пересмотреть процедуру закупки кораблей.

Таким образом, очевидно, что победитель тендера официально не будет назван до решения суда.

15.01.2019
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Великобритания
Египет
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Румыния
Франция
Продукция
Harpoon ПКР
RIM-162 ESSM
Компании
Damen Shipyards
Fincantieri
Leonardo
MBDA
Проекты
SIGMA 10514
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