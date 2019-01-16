Россия передала Лаосу четыре учебно-боевых самолета Як-130

Как ожидается, 20 января в Лаосе будет открыто представительство Минобороны России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Минобороны России в рамках контракта, подписанного в 2017 году, поставило в Лаос четыре учебно-боевых самолета Як-130. Об этом во вторник сообщили журналистам в военном ведомстве РФ.

"Успешно реализуется программа военно-технического сотрудничества. В рамках контракта, подписанного в 2017 году, Вьентьяну на коммерческой основе поставлено четыре учебно-боевых самолета Як-130. Самолеты оплачены в полном объеме", - сообщили в Минобороны.

Также в Лаос поставляется бронетанковая, легкобронированная техника и другое вооружение российского производства.

В российском военном ведомстве напомнили, что 20 января отмечается 70-я годовщина со дня образования Народной армии Лаоса. В торжественных мероприятиях во Вьентьяне примет участие российская военная делегация. К этой дате приурочено открытие в Лаосе представительства Минобороны России.

Ранее в Лаосе начал работу отряд Международного противоминного центра Вооруженных сил России. Саперы оказывают содействие в разминировании территории страны от неразорвавшихся американских бомб и боеприпасов (времен войны 1960-1970-х годов), а также в обучении лаосских коллег противоминному делу.

Ранее армия Лаоса в знак признательности за многолетнее военное и военно-техническое сотрудничество передала в дар России 30 полностью исправных танков Т-34. Танки уже прибыли в РФ.

В новость были внесены изменения (11:13 мск) - добавлена информация в четвертом и пятом абзацах